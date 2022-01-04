MEMUR MAAŞ ZAMMI TABLOSU - Hangi memur maaşı ne kadar oldu?

MEMUR MAAŞI - Merakla beklenen Aralık 2021 enflasyon rakamları dün açıklandı. Açıklanan rakamların ardından memur ve emeklilerin alacağı maaşlar da netleşti. Açıklanan enflasyon oranlarından sonra memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeyle birlikte zam oranı yüzde 27,46 olacaktı fakat Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada, ilave artışla bu oranın yüzde 30,5'e yükseltildiğini duyurdu.
İŞTE MEMURLARIN ZAMLI MAAŞLARI
GÖREV ARALIK OCAK FARK
Hademe (15/1) 4102 5353 1251
Hizmetli (15/1) 4102 5353 1251
Mübaşir ( 11/1) 4359 5688 1329
Memur (9/1) 4424 5773 1349
Zabıta memuru (9/1) 4424 5773 1349
İtfaiyeci (9/1) 4706 6141 1435
İmam /Hatip (9/1) 4762 6214 1452
Müezzin (9/1) 4762 6214 1452
Öğretmen (9/1) 4941 6448 1507
Vaiz (9/1) 5016 6546 1530
Hemşire (9/1) 5237 6834 1597
Ebe (9/1) 5244 6843 1599
Mühendis (9/1) 6883 8982 2099
Bekçi (Lisans 9/1) 5429 7085 1656
Polis (11/1) 6502 8485 1983
Şube müdürü (7/1) 6065 7915 1850
Komiser (8/1) 6987 9118 2131
Başkomiser (8/1) 7102 9268 2166
Araştırma görevlisi (8/1) 7093 9256 2163
Müfettiş (7/1) 7836 10226 2390
Uzman (7/1) 7915 10329 2414
Kaymakam (4/1) 8933 11658 2725