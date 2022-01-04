MEMUR MAAŞ ZAMMI TABLOSU - Hangi memur maaşı ne kadar oldu?

MEMUR MAAŞI - Merakla beklenen Aralık 2021 enflasyon rakamları dün açıklandı. Açıklanan rakamların ardından memur ve emeklilerin alacağı maaşlar da netleşti. Açıklanan enflasyon oranlarından sonra memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeyle birlikte zam oranı yüzde 27,46 olacaktı fakat Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada, ilave artışla bu oranın yüzde 30,5'e yükseltildiğini duyurdu.

İŞTE MEMURLARIN ZAMLI MAAŞLARI

GÖREV ARALIK OCAK FARK

Hademe (15/1) 4102 5353 1251

Hizmetli (15/1) 4102 5353 1251

Mübaşir ( 11/1) 4359 5688 1329

Memur (9/1) 4424 5773 1349

Zabıta memuru (9/1) 4424 5773 1349

İtfaiyeci (9/1) 4706 6141 1435

İmam /Hatip (9/1) 4762 6214 1452

Müezzin (9/1) 4762 6214 1452

Öğretmen (9/1) 4941 6448 1507

Vaiz (9/1) 5016 6546 1530

Hemşire (9/1) 5237 6834 1597

Ebe (9/1) 5244 6843 1599

Mühendis (9/1) 6883 8982 2099

Bekçi (Lisans 9/1) 5429 7085 1656

Polis (11/1) 6502 8485 1983

Şube müdürü (7/1) 6065 7915 1850

Komiser (8/1) 6987 9118 2131

Başkomiser (8/1) 7102 9268 2166

Araştırma görevlisi (8/1) 7093 9256 2163

Müfettiş (7/1) 7836 10226 2390

Uzman (7/1) 7915 10329 2414

Kaymakam (4/1) 8933 11658 2725