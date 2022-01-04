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ENGELLİ MAAŞI NE KADAR? 👈 | 2022 engelli maaşı ne kadar oldu? En düşük engelli bakım aylığı ne kadar? Engelli ödeneği...

2022 ENGELLİ MAAŞI - Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı. Birçok kişinin zam oranı belli oldu. Bu oranların ardından arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında engelli bireylerin maaşları yer aldı. Yapılan sorgularda, 'Engelli maaşları ne kadar? 2022 engelli aylığı zammı, 2022 yılında engelli maaşı ne kadar olacak?' gibi ifadeler yer alıyor. Peki, 2022 engelli maaşı ne kadar oldu? En düşük engelli bakım aylığı ne kadar?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 10:58
ENGELLİ MAAŞI NE KADAR? 👈 | 2022 engelli maaşı ne kadar oldu? En düşük engelli bakım aylığı ne kadar? Engelli ödeneği...

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3 Ocak 2022 Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon oranı, milyonlarca kişinin alacağı zam oranlarını da belirledi. Bu oranın ardından engelli bireylerin de alacağı aylık ücretlere zam geldi. 'Engelli maaşı ne kadar oldu? Engelli aylığı ne kadar, kaç TL?' sorularının yanıtları sorgulanıyor. Netleşen rakam sonrası memur, emekli, 65 yaş aylığı, engelli aylığı gibi ödeneklerin zamlı hali de netleşti. İşte engelli maaşı/engelli aylığı son durum.

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? (2022)

Engelli aylıkları 842 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelliler için bin 264 liraya çıkacak.

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