CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Brentford-Bournemouth maçı | Saati, kanalı, yayın bilgileri ve 11'ler!

Brentford-Bournemouth maçı | Saati, kanalı, yayın bilgileri ve 11'ler!

İngiltere Premier Lig’in 18. haftasında Brentford, sahasında Bournemouth’u konuk ediyor. Ligde topladığı 23 puanla 12. sırada yer alan ve son olarak Wolves deplasmanından 2-0’lık galibiyetle dönen Brentford, iç saha avantajını kullanarak istikrar yakalamayı hedefliyor. 22 puanla 15. sırada yer alan ve son üç maçından beraberlikle ayrılan Andoni Iraola yönetimindeki Bournemouth ise, bu zorlu Londra deplasmanında kazanarak hem alt sıralarla bağını koparmayı hem de galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor. İşte Brentford-Bournemouth maçı canlı yayın bilgileri...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 13:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brentford-Bournemouth maçı | Saati, kanalı, yayın bilgileri ve 11'ler!

Brentford-Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de haftanın en dengeli eşleşmelerinden biri olarak kabul edilen Brentford-Bournemouth mücadelesi, her iki ekibin de taktiksel esnekliğini test edeceği bir randevu niteliği taşıyor. Ev sahibi Brentford, son haftalarda yükselen formuyla dikkat çeken Keane Lewis-Potter ve sezonun golcü ismi Igor Thiago önderliğinde hücum hattındaki etkinliğini sürdürmek istiyor. Ancak teknik direktör Keith Andrews, AFCON nedeniyle milli takımlarına giden Dango Ouattara ve Frank Onyeka ile sakatlıkları süren Fabio Carvalho gibi önemli isimlerden yoksun bir kadro ile sahaya çıkacak. Konuk ekip Bournemouth cephesinde ise, beraberlik serisini bozup üç puanla tanışma arzusu ön planda. Antoine Semenyo ve Evanilson gibi dinamik oyuncularıyla geçiş oyununda etkili olmayı planlayan konuk takım, Brentford'ın savunma zaaflarını değerlendirerek Londra'dan avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor. İşte maçın yayın bilgileri...

Brentford-Bournemouth MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brentford-Bournemouth maçı, 27 Aralık Cumartesi günü oynayacak. Gtech Community Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Brentford-Bournemouth MAÇI HANGİ KANALDA?

Robert Jones'in yöneteceği Premier Lig'in 18. haftasında oynanacak Brentford-Bournemouth maçı, beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Brentford-Bournemouth MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Henry; Jensen, Janelt, Yarmolyuk; Schade, Thiago, Lewis-Potter

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Tavernier, Cook; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan golcü atağı!
F.Bahçe ve G.Saray'ın rakibi Real Madrid!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Asrın İnşasında tarihi gün: Deprem bölgesi ayağa kalktı
Adalı'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
Singo dünya devinin radarında!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool-Wolverhampton maçı detayları! Liverpool-Wolverhampton maçı detayları! 13:13
Udinese-Lazio maçı bilgileri! Udinese-Lazio maçı bilgileri! 12:39
F.Bahçe ve G.Saray arasında Nkunku yarışı! F.Bahçe ve G.Saray arasında Nkunku yarışı! 12:23
US Lecce-Como maçı izleme bilgileri! US Lecce-Como maçı izleme bilgileri! 11:51
Arsenal-Brighton maçı canlı yayın bilgileri! Arsenal-Brighton maçı canlı yayın bilgileri! 11:51
Adalı'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! Adalı'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! 11:49
Daha Eski
Beşiktaş’ın borcu açıklandı! Beşiktaş’ın borcu açıklandı! 11:34
Trabzonspor'da dikkat çeken detay! Trabzonspor'da dikkat çeken detay! 11:29
Premier Lig | Burnley-Everton maçı! Premier Lig | Burnley-Everton maçı! 11:28
Torino-Cagliari Calcio maçı bilgileri! Torino-Cagliari Calcio maçı bilgileri! 11:28
Necip ile yönetim arasında gergin görüşme! Necip ile yönetim arasında gergin görüşme! 11:26
Beşiktaş'tan Kolombiyalı golcüye kanca! Beşiktaş'tan Kolombiyalı golcüye kanca! 11:21