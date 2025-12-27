Liverpool-Wolverhampton canlı yayın izle: Saati, kanalı ve ilk 11'ler!

CANLI SKOR ANA SAYFA
İngiltere Premier Lig’in 18. haftasında Liverpool, sahasında ligin son sırasında yer alan Wolverhampton Wanderers’ı ağırlıyor. Ligde topladığı 29 puanla 6. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi potasına girmeyi hedefleyen Arne Slot yönetimindeki Liverpool, iç saha avantajıyla hata yapmadan üç puanı bulmak istiyor. Sadece 2 puanla 20. sırada yer alan ve bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Wolverhampton ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuç alarak kötü gidişatı durdurmayı amaçlıyor. Peki Liverpool-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 13:13
Liverpool-Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de haftanın en net favorisi olarak gösterilen Liverpool-Wolverhampton mücadelesi, takımların mevcut form grafikleri göz önüne alındığında büyük bir taktiksel farklılığa sahne olacak. Ev sahibi Liverpool, son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçların ardından Anfield atmosferinde yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. Teknik direktör Arne Slot, hücum hattında Mohamed Salah'ın milli takımda, Alexander Isak'ın ise sakat olması nedeniyle kadroda zorunlu revizyonlara giderken, yeni transfer Hugo Ekitike'nin son haftalardaki performansına güveniyor. Konuk ekip Wolverhampton cephesinde ise üst üste alınan 10 mağlubiyetin yarattığı moral bozukluğu hakim. Savunma hattında büyük zafiyetler yaşayan Wolves, deplasmanda katı bir savunma anlayışıyla rakibini durdurmaya çalışacak. İşte Liverpool-Wolverhampton maçının detayları...

Liverpool-Wolverhampton MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool-Wolverhampton maçı, 27 Aralık Cumartesi günü, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

Liverpool-Wolverhampton MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 18. haftasındaki karşılaşma, Türkiye Saati ile 18.00'de başlayacak.

Liverpool-Wolverhampton MAÇI HANGİ KANALDA?

Simon Hooper'in yöneteceği Liverpool-Wolverhampton maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Liverpool-Wolverhampton MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Jones, Gravenberch; Gakpo, Mac Allister, Wirtz; Ekitike

Wolverhampton: Sa; S Bueno, Mosquera, Doherty; Hoever, J Gomes, Andre, Krejci, Wolfe; Arokodare, Hwang

