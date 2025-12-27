CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Udinese-Lazio maçı CANLI izle: Udinese-Lazio maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Udinese-Lazio maçı CANLI izle: Udinese-Lazio maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A’da yılın son haftasında Udinese Calcio ile Lazio Rome karşı karşıya geliyor. Orta sıralarda yalnızca bir puan farkla yer alan iki ekip, Cumartesi akşamı kritik bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz hafta ağır bir yenilgi alan Udinese, bu maçla birlikte rakibini geçmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise Udinese-Lazio maçının başlama saatini ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 12:39
Udinese-Lazio maçı CANLI izle: Udinese-Lazio maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Udinese-Lazio maçı canlı izlemek için TIKLA

Serie A sıralamasında yan yana bulunan Udinese ve Lazio, yılın son maçında kozlarını paylaşacak. Bir galibiyetle rakibini geçme şansı bulunan Udinese, sahasında önemli bir fırsata çıkıyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler ise "Udinese-Lazio maçı hangi kanalda?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Canlı yayın bilgileri neler?" sorularının yanıtlarını araştırıyor.

UDINESE-LAZIO MAÇI HANGİ GÜN?

Udinese-Lazio maçı, 27 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

UDINESE-LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Udinese-Lazio maçı, saat 20:00'de başlayacak.

UDINESE-LAZIO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Udinese ve Lazio'nun karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Udine'da, Dacia Arena Stadyumu'nda oynanacak.

UDINESE-LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Udinese ile Lazio arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

