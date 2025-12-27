Udinese-Lazio maçı CANLI izle: Udinese-Lazio maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Serie A sıralamasında yan yana bulunan Udinese ve Lazio, yılın son maçında kozlarını paylaşacak. Bir galibiyetle rakibini geçme şansı bulunan Udinese, sahasında önemli bir fırsata çıkıyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler ise "Udinese-Lazio maçı hangi kanalda?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Canlı yayın bilgileri neler?" sorularının yanıtlarını araştırıyor.

UDINESE-LAZIO MAÇI HANGİ GÜN?

Udinese-Lazio maçı, 27 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

UDINESE-LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Udinese-Lazio maçı, saat 20:00'de başlayacak.

UDINESE-LAZIO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Udinese ve Lazio'nun karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Udine'da, Dacia Arena Stadyumu'nda oynanacak.

UDINESE-LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Udinese ile Lazio arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.