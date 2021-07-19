20 Temmuz bayram namazı saat kaçta? Kurban Bayramı namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

Her yıl olduğu üzere bu yıl da kurban bayramı milyonlarca insan tarafından kutlanacak. Kurban Bayramı yaklaştıkça hakkındaki araştımalarda artıyor. Kurban Bayramı hakkında bilgiler arama motorları aracılığıyla ediniliyor.

İstanbul bayram namazı saati gibi detaylar bu araştırmaların içerisinde yer alıyor. Türkiye'nin en kalabalık şehrinde milyonlarca kişi bayram namazı saatini öğrenmek ve erkenden camideki yerini almak için bilgi arayışında.

Kurban Bayramı namaz vakitleri Diyanet İşleri tarafından açıklandı. Milyonlarca kişi bayram namazı saatleri ve diğer ibadetler ile ilgili detayları araştırıyor. İşte il il bayram namazı saatleri...

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2021 Kurban Bayramı namazı İstanbul'da 06.23'te kılınacak

İŞTE 2021 BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana: 06.07,

Adıyaman: 05.53,

Afyonkarahisar: 06.22,

Ağrı: 05.30,

Aksaray: 06.09,

Amasya: 05.57,

Ankara: 06.10,

Antalya: 06.25,

Ardahan: 05.28,

Artvin: 05.32,

Aydın: 06.35,

Balıkesir: 06.31,

Bartın: 06.09,

Batman: 05.42,

Bayburt: 05.40,

Bilecik: 06.21,

Bingöl: 05.42,

Bitlis: 05.37,

Bolu: 06.13,

Burdur: 06.25,

Bursa: 06.25,

Çanakkale: 06.36,

Çankırı: 06.06,

Çorum: 06.00,

Denizli: 06.30,

Diyarbakır: 05.45,

Düzce: 06.15,

Edirne: 06.32,

Elazığ: 05.48,

Erzincan: 05.44,

Erzurum: 05.37,

Eskişehir: 06.20,

Gaziantep: 05.58,

Giresun: 05.46,

Gümüşhane: 05.43,

Hakkari: 05.32,

Hatay: 06.05,

Iğdır: 05.26,

Isparta: 06.24,

İstanbul: 06.23,

İzmir: 06.36,

Kahramanmaraş: 05.59,

Karabük: 06.08,

Karaman: 06.15,

Kars: 05.28,

Kastamonu: 06.03,

Kayseri: 06.02,

Kırıkkale: 06.08,

Kırklareli: 06.29,

Kırşehir: 06.07,

Kilis: 06.00,

Kocaeli: 06.20,

Konya: 06.16,

Kütahya: 06.23,

Malatya: 05.52,

Manisa: 06.35,

Mardin: 05.44,

Mersin: 06.10,

Muğla: 06.34,

Muş: 05.38,

Nevşehir: 06.06,

Niğde: 06.07,

Ordu: 05.48,

Osmaniye: 06.03,

Rize: 05.37,

Sakarya: 06.18,

Samsun: 05.53,

Siirt: 05.38,

Sinop: 05.56,

Sivas: 05.54,

Şanlıurfa: 05.52,

Şırnak: 05.37,

Tekirdağ: 06.29,

Tokat: 05.55,

Trabzon: 05.41,

Tunceli: 05.45,

Uşak: 06.27,

Van: 05.31,

Yalova: 06.23,

Yozgat: 06.03,

Zonguldak: 06.11.

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.18, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.54, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.51, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.59'da eda edilecek.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde; yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Ardından 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara bırakılır. 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır. İmam gerekli duaları okur, cemaat imamı dinler. Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

EVDE BAYRAM NAMAZI KILINIR MI?

Bayram namazı da tıpkı Cuma namazında olduğu gibi cemaatsiz kılınmaz. Diyanet'in açıklamasına göre Cuma namazı ve bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır.