Haberler Haberler Aktüel haberler (20.02.2021)

Aktüel haberler (20.02.2021)

'da temmuz ayında düzenlenmesi beklenen öncesi Honjo şehri Türk bayraklarıyla donatıldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 23:31 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 06:50
Aktüel haberler (20.02.2021)
'da temmuz ayında düzenlenmesi beklenen öncesi Honjo şehri Türk bayraklarıyla donatıldı. Organizasyon sürecinde sporcularımıza ev sahipliği yapacak Honjo, ay-yıldızlı bayraklarla süslendi.

PİSTTE HEDEF 40
Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, öncesi kota hedeflerini açıkladı. Oyunlara şu ana kadar 13 atletle gitmeyi garantiledikleri belirten Çintimar, "Hedefimiz 40. Sporcular ve antrenörler gece gündüz çalışıyorlar" dedi.

MİLLİ YILDIZIN GÖZÜ ZİRVEDE
Dünya 3.'sü milli judocu , gözünü olimpiyatlara dikti. Kamp için 10 gün Özbekistan'a gideceğini belirten Kayra, "Antalya ve Portekiz'de turnuvalara katılacağım. Sıkı şekilde hazırlanıyorum ve olimpiyat şampiyonluğunu istiyorum" diye konuştu.

ASLAN SET VERMEDİ
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında Çan Gençlik Kalespor'u konuk eden , rakibine şans tanımadı. Sarı-kırmızılı ekip, 74 dakika süren maçta 25-23, 25-15 ve 25-13'lük setlerle rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.
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