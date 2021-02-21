Aktüel haberler (20.02.2021)

PİSTTE HEDEF 40
Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi kota hedeflerini açıkladı. Oyunlara şu ana kadar 13 atletle gitmeyi garantiledikleri belirten Çintimar, "Hedefimiz 40. Sporcular ve antrenörler gece gündüz çalışıyorlar" dedi.
MİLLİ YILDIZIN GÖZÜ ZİRVEDE
Dünya 3.'sü milli judocu Kayra Sayit, gözünü olimpiyatlara dikti. Kamp için 10 gün Özbekistan'a gideceğini belirten Kayra, "Antalya ve Portekiz'de turnuvalara katılacağım. Sıkı şekilde hazırlanıyorum ve olimpiyat şampiyonluğunu istiyorum" diye konuştu.
ASLAN SET VERMEDİ
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında Çan Gençlik Kalespor'u konuk eden Galatasaray HDI Sigorta, rakibine şans tanımadı. Sarı-kırmızılı ekip, 74 dakika süren maçta 25-23, 25-15 ve 25-13'lük setlerle rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.