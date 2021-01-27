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KPSS'de son dakika: KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS yerleştirme tarihleri ne zaman? Bakan Selçuk açıkladı...

Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili son dakika gelişmesi binlerce adayı mutlu etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı duyuru ile tercih ve yerleştirme tarihlerini duyurdu. Peki, KPSS'de son dakika: KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS yerleştirme tarihleri ne zaman?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 14:25
KPSS'de son dakika: KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS yerleştirme tarihleri ne zaman? Bakan Selçuk açıkladı...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Adaylar, KPSS-2021/1 Merkezi Yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 Merkezi Yerleştirmeleri için 22-29 Aralık tarihleri arasında tercih yapabilecek." dedi.
Bakan Selçuk, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.
Bu kapsamda, kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim-19 Kasım tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak.
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