Merkez Bankası Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon TL bağışladı! - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Haberler Merkez Bankası Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon TL bağışladı!

'na 100 milyon TL bağışladı!

Merkez Bankası Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon TL bağışladı!

tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkemizde de vaka sayısının ve ölümlerin artmaması adına önlemler alındı. Herkes kendini gönüllü karantinaya aldı. Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Vatandaşların maddi manevi zor durumda kalmaması için '' başlatıldı. yaptığı açıklama ile kampanyaya 100 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

Corona virüsüne önlemler git gide artıyor. Başkan , geçtiğimiz günlerde yardıma muhtaç ve zor durumdaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için yardım kampanyası başlattığını açıklamıştı. da kampanyaya katıldı. Merkez Bankası yaptığı açıklamada ''Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak BizBizeYeterizTürkiyem 'na 100 Milyon TL ile katılıyoruz" dedi.

  1. 02.04.2020
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