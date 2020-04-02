Merkez Bankası Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon TL bağışladı!

Corona virüsüne önlemler git gide artıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yardıma muhtaç ve zor durumdaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için yardım kampanyası başlattığını açıklamıştı. Merkez Bankası da kampanyaya katıldı. Merkez Bankası yaptığı açıklamada ''Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 Milyon TL ile katılıyoruz" dedi.