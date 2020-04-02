Merkez Bankası Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon TL bağışladı!
Corona virüsü tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkemizde de vaka sayısının ve ölümlerin artmaması adına önlemler alındı. Herkes kendini gönüllü karantinaya aldı. Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Vatandaşların maddi manevi zor durumda kalmaması için 'Milli Dayanışma Kampanyası' başlatıldı. Merkez bankası yaptığı açıklama ile kampanyaya 100 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı.
Corona virüsüne önlemler git gide artıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yardıma muhtaç ve zor durumdaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için yardım kampanyası başlattığını açıklamıştı. Merkez Bankası da kampanyaya katıldı. Merkez Bankası yaptığı açıklamada ''Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 Milyon TL ile katılıyoruz" dedi.
- 02.04.2020
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