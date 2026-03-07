CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Hedef galibiyet

Hedef galibiyet

Ligde 4 maçtır kazanamayan Göztepe, kötü gidişatı durdurmak ve Avrupa yolunda emin adımlarla ilerlemek amacıyla Başakşehir’i yenmeyi hedefliyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Hedef galibiyet

Trendyol Süper Lig'de ağları hiç sarsamadığı son 4 maçını kazanamayan Göztepe bugün Avrupa kupalarına katılma yolunda en kritik maçlarından birine çıkacak. Son 4 haftada, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 42 puanla 5'inci sıraya gerileyen Göztepe deplasmanda takipçisi RAMS Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Yasin Kol'un düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Göztepe'de sakatlığı süren sol bek İsmail Köybaşı forma giyemeyecek.

AVERAJ HESAPLARI

İzmir temsilcisi, deplasmanda oynayacağı bu kritik karşılaşmayı kazanarak Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam etmeyi amaçlıyor. Başakşehir'in 3 puan önünde yer alan Göztepe, İstanbul'dan puan ya da puanlar aldığı takdirde rakibine ikili averajda üstünlük sağlamış olacak. Olası bir yenilgi halinde ise genel averajla 6'ncı sıraya gerileyecek. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Göztepe, 2 farklı mağlubiyet durumunda ikili averaj avantajını da yitirmiş olacak.

Dolmabahçe'de dev düello! İşte derbinin 11'leri
Buruk Beşiktaş'ı 3 isimle yıkmayı planlıyor!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan’dan "Acil durumlar ve savunma" imzası: 16 bakanlığa aynı anda atama yapıldı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergen Yalçın derbi planını belirledi!
F.Bahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid 3 puanı 90+4'te kazandı R. Madrid 3 puanı 90+4'te kazandı 01:09
Bayern Münih 3 puanı 4 golle aldı! Bayern Münih 3 puanı 4 golle aldı! 01:09
PSG'ye evinde Monaco şoku! PSG'ye evinde Monaco şoku! 01:09
Napoli evinde Torino'ya şans tanımadı! Napoli evinde Torino'ya şans tanımadı! 01:09
R. Madrid 3 puanı 90+4'te kazandı R. Madrid 3 puanı 90+4'te kazandı 01:08
Bayern Münih 3 puanı 4 golle aldı! Bayern Münih 3 puanı 4 golle aldı! 01:05
Daha Eski
PSG'ye evinde Monaco şoku! PSG'ye evinde Monaco şoku! 00:57
Napoli evinde Torino'ya şans tanımadı! Napoli evinde Torino'ya şans tanımadı! 00:45
Sadettin Saran'dan Tedesco açıklaması! Sadettin Saran'dan Tedesco açıklaması! 23:45
G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt! G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt! 23:45
F.Bahçe ve Mourinho transferde karşı karşıya! F.Bahçe ve Mourinho transferde karşı karşıya! 23:45
F.Bahçe'de flaş Tedesco gelişmesi! Samsunspor maçında... F.Bahçe'de flaş Tedesco gelişmesi! Samsunspor maçında... 23:45