Hedef galibiyet

Trendyol Süper Lig'de ağları hiç sarsamadığı son 4 maçını kazanamayan Göztepe bugün Avrupa kupalarına katılma yolunda en kritik maçlarından birine çıkacak. Son 4 haftada, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 42 puanla 5'inci sıraya gerileyen Göztepe deplasmanda takipçisi RAMS Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Yasin Kol'un düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Göztepe'de sakatlığı süren sol bek İsmail Köybaşı forma giyemeyecek.

AVERAJ HESAPLARI

İzmir temsilcisi, deplasmanda oynayacağı bu kritik karşılaşmayı kazanarak Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam etmeyi amaçlıyor. Başakşehir'in 3 puan önünde yer alan Göztepe, İstanbul'dan puan ya da puanlar aldığı takdirde rakibine ikili averajda üstünlük sağlamış olacak. Olası bir yenilgi halinde ise genel averajla 6'ncı sıraya gerileyecek. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Göztepe, 2 farklı mağlubiyet durumunda ikili averaj avantajını da yitirmiş olacak.