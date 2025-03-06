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Haberler Göztepe Göztepe'nin çapraz bağ kabusu

Göztepe'nin çapraz bağ kabusu

Trendyol Süper Lig'de bu sezon tam çok iyi bir çıkış yakaladığı dönemde önemli oyuncularının sakatlık problemleriyle sarsılıp son 5 maçtır galip gelemeyen Göztepe'de Samsunspor sınavında sakatlanan Djalma Silva'nın durumu da ciddi çıktı. Göz-Göz aynı sezon içinde dördüncü kez önemli bir futbolcusunu ciddi sakatlıklara kurban verdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 10:46
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Göztepe'nin çapraz bağ kabusu

Trendyol Süper Lig'de bu sezon tam çok iyi bir çıkış yakaladığı dönemde önemli oyuncularının sakatlık problemleriyle sarsılıp son 5 maçtır galip gelemeyen Göztepe'de pazartesi günü oynanan Samsunspor sınavında sakatlanan Djalma Silva'nın durumu da ciddi çıktı. Çapraz bağlarının koptuğu öğrenilen 30 yaşındaki Brezilyalı sol bek sezonu kapatırken, Göz-Göz aynı sezon içinde dördüncü kez önemli bir futbolcusunu ciddi sakatlıklara kurban verdi. Sezon başında Kubilay Kanatsızkuş'un ayak bileği bağlarının koparken, ilk 4 maçta oynadıktan sonra ameliyat olan golcü 5 aydan uzun süre sahalardan uzak kalıp şubat ayında takıma dönebildi.

Yabancılardan Orta Afrikalı merkez orta saha oyuncusu Isaac Solet, 24 Kasım'daki Beşiktaş deplasmanında çapraz bağlarının kopmasıyla sezonu kapattı. Solet'in hemen ardından Chelsea'den yıldız transfer olarak kiralanan Fildişi Sahilli golcü David Datro Fofana, 7 Aralık'taki Adana Demirspor mücadelesinde yine çapraz bağlarından sakatlık yaşadı. Büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen sezonu erken kapatıp ameliyat olan golcünün sözleşmesi ara transfer döneminde sonlandırıldı. Ara transfer döneminde Fofana'nın yerine transfer edilen golcü Emersonn, yalnız 2 lig maçında forma giydikten sonra bileğinden sakatlanıp 1 aydan uzun süredir sahalara dönemedi.

SON KURBAN DJALMA SILVA

Göztepe'de 4 Ocak'taki Galatasaray deplasmanında yüz kemiği kırılan stoper Taha halen forma giyemezken, takımın en önemli gol silahı Romulo da 1 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra Samsunspor maçında döndü. Romulo'nn dönmesine sevinirken bu kez Djalma Silva'nın sakatlığı morallari bozdu. Samsunspor maçının 20'inci dakikasında sakatlanarak oyuna devam eden Brezilyalı futbolcu 5 dakika sonra yeniden sakatlanınca sahayı sedyeyle terk etti. MR'ında çapraz bağlarının koptuğu ortaya çıkan Silva'nın sahalara dönmesinin 9 ayı bulabileceği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun yalnız bu sezonu değil yeni sezonun ilk devresini bile kaçırma ihtimali var. Brezilyalı futbolcunun sakatlığıyla Göztepe'nin elinde sol bek olarak İsmail Köybaşı kalırken, taraftarlar sosyal medyada ara transferde yeterli takviye yapılmamasına ve sık yaşanan çapraz bağı sakatlıklarına isyan etti.

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