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Haberler Göztepe Ahmed formayı kaptı

Ahmed formayı kaptı

Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin orta saha oyuncusu Ahmed Ildız son haftalarda formayı kaptı. Geçen sezon sarı-kırmızılılara gelen 27 yaşındaki futbolcu, bu sene Süper Lig'de ilk haftalarda yedek kalsa da ardından takıma girmeyi başardı. Özellikle son 4 maçta oldukça fazla süre alan tecrübeli oyuncu 1 de gol attı. Toplam 325 dakika sahada kalan Ahmed Ildız'dan teknik direktör Stoilov'un da memnun olduğu öğrenildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Ahmed formayı kaptı
Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin orta saha oyuncusu Ahmed Ildız son haftalarda formayı kaptı. Geçen sezon sarı-kırmızılılara gelen 27 yaşındaki futbolcu, bu sene Süper Lig'de ilk haftalarda yedek kalsa da ardından takıma girmeyi başardı. Özellikle son 4 maçta oldukça fazla süre alan tecrübeli oyuncu 1 de gol attı. Toplam 325 dakika sahada kalan Ahmed Ildız'dan teknik direktör Stoilov'un da memnun olduğu öğrenildi.
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