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Ahmed formayı kaptı
Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin orta saha oyuncusu Ahmed Ildız son haftalarda formayı kaptı. Geçen sezon sarı-kırmızılılara gelen 27 yaşındaki futbolcu, bu sene Süper Lig'de ilk haftalarda yedek kalsa da ardından takıma girmeyi başardı. Özellikle son 4 maçta oldukça fazla süre alan tecrübeli oyuncu 1 de gol attı. Toplam 325 dakika sahada kalan Ahmed Ildız'dan teknik direktör Stoilov'un da memnun olduğu öğrenildi.
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