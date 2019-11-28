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28 Kasım 2019, Perşembe
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F.Bahçe’ye bilendi

F.Bahçe’ye bilendi

’de son 3 maçtır bileği bükülmeyen ve aldığı 7 puanla çıkışa geçen , evindeki maçına gözünü çevirdi. , “Çok iyi oynamamız, bunun üzerine çok iyi mücadele etmemiz gerekecek. Taraftarımızla beraber istediğimiz skorla sahadan ayrılacağız” diye iddialı konuştu.

'de son 3 maçtır bileği bükülmeyen ve aldığı 7 puanla çıkışa geçen , evindeki maçına gözünü çevirdi. , "Çok iyi oynamamız, bunun üzerine çok iyi mücadele etmemiz gerekecek. Taraftarımızla beraber istediğimiz skorla sahadan ayrılacağız" diye iddialı konuştu.
  1. 28.11.2019
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