İstanbul Yeditepe konserlerine Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen damga vurdu!
Corona virüsü sürecinde başlatılan ve Türkiye'nin en başarılı sanatçılarının konserler verdiği İstanbul Yeditepe konserlerine ünlü sanatçılardan Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen damga vurdu.
İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanan Yeditepe Konserleri'nde son olarak Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen sahne aldı. Ünlü sanatçılar konser esnasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiler. Konser büyük beğeni topladı. Ünlü sanatçılar, sevilen eserlerini seslendirdi.
KONSERLERDE KİMLER OLACAK?
İstanbul Boğazı'nın yanı başındaki Kuruçeşme'de gerçekleştirilen "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında, Ajda Pekkan, Sibel Can, Demet Akalın, Alişan, Funda Arar, Hakan Peker ve Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam sahne aldı. Bu kapsamda Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca, Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten, Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş da konser verecek.
ÜMİT BESEN KİMDİR?
14 Ekim 1956'da Osmaniye'de dünyaya gelen Ümit Besen'in ilk enstrümanı melodika oldu. Lise yıllarında ise klavye çalmaya başladı. Aynı dönemde Tayfunlar Orkestrası'nı kurdu. Müzik ve eğitimini bir arada götüremeyeceğini fark edince lise eğitimini bıraktı. Askerliğini yapmak üzere 1976 yılında Kütahya'ya gitti. Askerliğin ardından Adana'ya döndü ve gece kulüplerinde çalışmaya başladı. Bu kulüplerden birinde onu dinleyen futbolcu Metin Oktay, Besen'i İstanbul'daki gazino sahibi arkadaşlarına tavsiye etti. 1980 yılında Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte ilk plak kaydını gerçekleştirdi. Ümit Besen ayrıca Teoman, Mirkelam, Funda Arar, Bora Duran, Emre Aydın, Manga, Yüksek Sadakat, Pinhani, Grup Seksendört, Leyla The Band' den beğeniyle dinlenen rock şarkılara da yer vermiştir.
CENGİZ KURTOĞLU KİMDİR?
Cengiz Kurtoğlu 5 Mayıs 1959 senesinde dünyaya gelmiş aslen Artvinlidir. Türk müzisyen, piyanist ve şarkıcı olan Kurtoğlu müzik piyasasının usta isimlerindendir. Çıkarmış olduğu albümler ve şarkılarla müzik severlerin gönlünde taht kuran Cengiz Bozkurt evli ve 3 çocuk babasıdır.
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 10:05
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