Gençlerbirliği kenetlendi

Düşme hattındaki Gençlerbirliği, evindeki Kasımpaşa maçı hazırlıklarına, yeni teknik direktörü Metin Diyadin yönetiminde devam etti.
Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 06:50
Düşme hattındaki Gençlerbirliği, evindeki Kasımpaşa maçı hazırlıklarına, yeni teknik direktörü Metin Diyadin yönetiminde devam etti. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapmayla süren idman, tam sahada taktik ağırlıklı çalışmanın ardından yarı sahada çift kaleyle sona erdi. Futbolcuların hırslı çalışması ise teknik heyetin yüzünü güldürdü.