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Haberler Galatasaray Batrakov’da sona dogru

Batrakov’da sona dogru

Rus futbolcu ile büyük oranda anlaşmaya varan G.Saray, Lokomotiv Moskova ile son aşamaya geldi. İki takım arasındaki farkın 5 milyon euro olduğu ve görüşmelerin sürdüğü ortaya çıktı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 06:50
Batrakov’da sona dogru

G.Saray'da son günlerde en fazla aşama kaydedilen isim Lokomotiv Moskova'nın 10 numarası Aleksey Batrakov oldu. Fransız devi PSG'ye transferi Avrupa'da uygulanan ambargo nedeniyle gerçekleşmeyen 21 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılar baskısını sürdürüyor. Başkan Dursun Özbek'in transfer sürecini yakından takip ettiği genç futbolcu için sarı-kırmızılılar ilk aşamada 20 milyon euro teklif etti. Avrupa'nın 5 büyük ligi için oyuncunun serbest kalma bedeli olan 20 milyon euro teklif edildi ancak Lokomotiv Moskova tarafından reddedildi. G.Saray yönetimi bir hamle daha yaparak fiyat yükseltti.

Sarı-kırmızılılar ilk teklifinin üzerine kolay bonus maddeleri içeren 5 milyon euro'luk ekleme daha yaparak toplamdaki teklifini 25 milyona çıkardı. Rus ekibi ise 30 milyon euro seviyesinde bir bonservis bekliyor. İki takım arasındaki fark 5 milyon euro'ya inerken tarafların ilerleyen günlerde anlaşması bekleniyor.

G.SARAY ILE ANLAŞTI

Bir yandan Lokomotiv Moskova ile görüşen sarı-kırmızılılar bir yandan da oyuncu ile temas halinde bulunuyor. Haziran ayında Süper Lig'de forma giymeye yanaşmayan Batrakov, PSG'ye transferi gerçekleşmeyince bir kez daha kapıyı çalan G.Saray'a bu kez 'evet' dedi.

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