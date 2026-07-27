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Haberler Galatasaray Ketelaere iddiası

Ketelaere iddiası

İtalya’da yayın yapan Corriere della Sera’nın haberine göre 10 numara arayışlarını sürdüren G.Saray, Atalanta’nın 25 yaşındaki Belçikalı’sı Charles de Ketelaere’yi yakından takip ediyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Ketelaere iddiası

Süper Lig'in başlamasına 19 gün kala G.Saray'da 10 numara transferi için çalışmalar hız kazanmaya başladı. Sarıkırmızılılar dört bir yandan önemli isimlerle temaslarını sürdürüyor. Hem G.Saray yönetimi hem de menajer aracılığı ile temasta çok sayıda isim bulunuyor. Bu futbolculardan birisinin de Charles de Ketelaere olduğu iddia edildi. Daha önce Dries Mertens'ten 10 numara pozisyonunda büyük bir verim alan sarı-kırmızılılar yeniden Belçikalı bir isme yöneldi.

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA

İtalya'da yayın yapan Corriere della Sera'nın haberine göre 10 numara arayışlarını sürdüren G.Saray, Atalanta'nın 25 yaşındaki Belçikalı'sı Charles de Ketelaere'yi yakından takip ediyor. Alışılmış 10 numaralara göre daha farklı bir isim olan Ketelaere uzun boyu ile dikkat çekiyor. 1.92 boyundaki başarılı futbolcu fiziksel olarak da bu bölgede fark yaratabiliyor. Gerektiğinde de forvette de oynayabilen 25 yaşındaki futbolcu, gole yakın bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.

OYNAMADIĞI MEVKİ YOK!

Charles de Ketelaere 10 numarada forma giyse de çok yönlü bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Forvet ve merkez orta sahada da uzun boyunun avantajını kullanan Belçikalı futbolcu, iki kanatta ve orta sahanın sağında da görev alabiliyor. Bugüne kadar 8 farklı bölgede ter döken Ketelaere geçen sezonu 5 gol ve 7 asistle tamamladı.

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