Galatasaray'da o isme Premier Lig kancası! Yönetimin bonservis talebi...
Galatasaray'da dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılılarda o isme Premier Lig'den o takımın talip olduğu öğrenilirken Galatasaray yönetiminin yıldız isim için talep ettiği bonservis bedeli ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 09:07
Sezonun Galatasaray adına en istikrarlı isimlerinden biri olan Rolland Sallai'nin ismi çok sayıda Avrupa kulübüyle anılıyor.
Takvim'in haberine göre, devre arasında bir dönem Liverpool'un da listesine giren Macar yıldıza bu kez de bir başka Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın kanca attığı belirtiliyor.
Okan Buruk'un mutlaka takımda tutmak istediği Sallai için yönetimin belirlediği bonservis bedelinin 25 milyon euro olduğu gelen bilgiler arasında.
