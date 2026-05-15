Galatasaray'a transferde Gabriel Sara piyangosu!
Galatasaray, bu sezon büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez mutlu sona ulaştı. Bu başarıda pay sahiplerinden birisi olan Gabriel Sara ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Cimbom'un Brezilyalı yıldız için servet değerinde bir teklif beklediği öğrenildi. İşte detaylar...
15 Mayıs 2026 06:50
Mevcut kadroda sadece 2007 doğumlu Nhaga +4'e uygun kriteri taşıyor.
Stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve yedek for- vet arayan Galatasaray'ın 23 yaş üzerinde yabancı transferi için oyuncu satışı yapması gerek.
Şampiyonlar Ligi performansını Brezilya Milli Takımı'na seçilerek taçlandıran Gabriel Sara için Galatasaray'ın kapısı tekliflere açık.
Aston Villa ve Everton'ın ilgilendiği Brezilyalı yıldıza 35 milyon Euro değer biçiliyor ve satılması bekleniyor.
Sara'nın aksine Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalması planlanıyor.
Avrupa'dan talipleri olan Barış Alper yeni yabancı kuralı ile birlikte kıymete bindi.
Astronomik bir teklif gelmediği sürece milli yıldız satılmayacak.
