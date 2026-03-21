Galatasaray'dan Ramy Bensebaini bombası!
Galatasaray transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için Alman devi Borussia Dortmund'un yıldızı Ramy Bensebaini'yi takibe aldı. İşte Cezayirli stoperin transfer durumuna dair son gelişmeler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Sol bek ve sol stoperde görev alan Cezayirli futbolcunun, Dortmund'daki sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.
Bensebaini'nin bu sezon itibarıyla piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
2023-24 sezonu başında Borussia Dortmund'a transfer olan Bensebaini toplamda 101 resmi maça çıktı.
Savunma hattına mutlaka takviye yapacak olan ve stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen Cimbom'un Cezayirli defans oyuncusunu listesinde ilk sıraya yazdığı aktarıldı.
Bensebaini ile resmi girişimlerin sezon sonunda başlatılacağı ifade edildi.
Deneyimli savunmacının da teklife sıcak baktığı öne sürüldü.
