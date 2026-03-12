CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye’yi gururlandırdık

Liverpool zaferini A Spor’da değerlendiren Abdullah Kavukcu, “Gururlandık. Türkiye’yi gururlandırdık. 3’te 3 için Anfield’a gideceğiz. İnşallah hayalimiz gerçek olur” dedi

Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 06:51
Türkiye’yi gururlandırdık
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Liverpool zaferine değindi. A Spor'a konuşan Kavukcu, "Koreografi... İnanılmaz bir duygu anlarıydı. O dakikada başladığımız o heyecanla beraber futbolcularımız, hocamız bizi çok mutlu etti. Gururlandık. Tüm Türkiye'yi gururlandırdık. 2'te 2 yaptık, 3'te 3 için Anfield'a gideceğiz. İnşallah o hayalimiz gerçek olur" dedi. Beşiktaş'ın hakem tepkilerine cevap veren sarı-kırmızılı idareci, "Biz anlamıyoruz. Devamlı olarak başkanla konuşuyoruz bunu. Biz 10 kişi oynuyoruz, 8 kişi mi oynayalım konuşmasınlar diye? Biz konuşmak istemiyoruz. Taraftar 'Niye konuşmuyorsunuz? diyor. Biz iyi veya kötü hakem ayrımından dolayı Türk hakemlerine de güveniyoruz, çok iyi hakemler var. 5 büyük ligden gelecekse yabancı VAR gerekli. Bugün söylemedik, 2 sene önce söyledik" diye vurguladı.
