Ancelotti’den Sara takibi

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Gabriel Sara'nın performansını yakından takip ediyor. Brezilya Milli Takımı'nın geniş kadrosuna alınması planlanan Sara'nın Liverpool maçı da izlendi. Ayrıca Brezilya Milli Takımı'nda kaleci antrenörü olarak görev yapan Claudio Taffarel olumlu referans verdi ve Ancelotti de Sara'yı Fransa ve Hırvatistan maçları kadrosuna çağırmaya hazırlanıyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 06:51
