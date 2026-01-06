Sallai’den aylar sonra asist

Trabzonspor karşısında G.Saray'ın en iyi isimlerinden biri olan Sallai, Barış'ın perdeyi açan golünde asisti yapan isimdi. Macar oyuncu, sarı-kırmızılı forma altında en son asistini 29 Eylül'deki Konyaspor maçında yapmıştı. Bu sezon 4'üncü kez arkadaşlarına gol pası verdi.
