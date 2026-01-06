Leroy Sane şov yaptı

Aslan'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Trabzonspor maçında harika bir performans ortaya koydu. Barış'ın attığı golün öncesinde şık bir pasla Trabzon savunmasını oyundan düşüren Sane, Yunus'un attığı golde de tek harekette iki rakibini geçti, Yunus'a 'al da at' dedi.
Aslan'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Trabzonspor maçında harika bir performans ortaya koydu. Barış'ın attığı golün öncesinde şık bir pasla Trabzon savunmasını oyundan düşüren Sane, Yunus'un attığı golde de tek harekette iki rakibini geçti, Yunus'a 'al da at' dedi.