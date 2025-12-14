CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından flaş eleştiri: Ocak ayında siz gidin!

Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından flaş eleştiri: Ocak ayında siz gidin!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Hesap.com Antalyaspor deplasmanından 4-1'lik galibiyet ile ayrıldı ve şampiyonluk yarışında bu haftayı da kayıpsız atlattı. Maçın ardından Bülent Timurlenk, kaleme aldığı değerlendirmeler ve yaptığı eleştiriler ile gündem oldu. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 09:05
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından flaş eleştiri: Ocak ayında siz gidin!

BÜLENT TİMURLENK: OCAK AYINDA SİZ GİDİN

Şampiyonlar Ligi'nde son iki maçını kaybetmiş, ligde son iki deplasmanında galibiyete hasret kalmış, 'futbolun patronuyum' diyen bir adamın açık tehditleri ve hakaretlerine maruz kalmış, eksiğin, sakatın çok bir takımsan ve deplasmana gidiyorsan kabul edelim, Galatasaray için Antalyaspor uygun rakipti. Bunu ilk 15 dakikada gösterdiler.

Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından flaş eleştiri: Ocak ayında siz gidin!

Ev sahibi takım üç oyuncu üzerine kurulu oyunuyla rakip yarım sahayı göremeden iki farkla geriye düştüğünde kağıt üzerinde maç bitmişti. Sara'yı dinlendiren, İlkay'ı 6'ya çeken Okan Buruk, onun müthiş tecrübesine orkestra şefliği görevini vermişti. İlkay da iyi yönetti orkestrayı. Leroy Sane geçen hafta attığının kopyasını attı: Sağdan içeri deplase, devrilen vücut ve plase. Sallai'nin golünden sonra iştah sürse de Osimhen bulamadı çerçeveyi üç pozisyonda.

Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından flaş eleştiri: Ocak ayında siz gidin!

Samsun ve Monaco maçlarının ardından bir kez daha baskı yiyerek başladığı ikinci yarı Galatasaray adına düşündürücü derken; Osimhen'in geçişte golü geldi. Duran toplardan geçen sezon bol gol atan Galatasaray'ın zayıf ev sahibinden duran toptan gol yemesi, üzerine çalışılması gereken bir mesele.

Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından flaş eleştiri: Ocak ayında siz gidin!

"Ocak'ta gitsin" tezahüratı yapan medyanın ilgili kısmına Icardi'nin golü cevaptır. Onun kadar işinizi yapsanız mesleki itibarınız sosyal medyada sorgulanmazdı. Galatasaray öyle ya da böyle kısa da olsa devre arasını bekleyen yorgunluğuyla dönüyor İstanbul'a. Son söz Antalyaspor için: En az zemini kadar kötü bir takımlar.

F.Bahçe'den Talisca kararı! Yeni sözleşme...
Maçın ardından flaş penaltı yorumu! "Normal koşullarda..."
DİĞER
Fernando Muslera şampiyonluğu getirdi! Final maçına damga vurdu
MHP'den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda
F.Bahçe'ye Asensio müjdesi!
Beşiktaş'ta Davitashvili sesleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçın ardından flaş penaltı yorumu! "Normal koşullarda..." Maçın ardından flaş penaltı yorumu! "Normal koşullarda..." 09:43
Samsunspor-Başakşehir maçı detayları Samsunspor-Başakşehir maçı detayları 09:36
Beşiktaş'ta Davitashvili sesleri! Beşiktaş'ta Davitashvili sesleri! 09:32
F.Bahçe'ye Asensio müjdesi! F.Bahçe'ye Asensio müjdesi! 09:15
Fatih Karagümrük-Kocaelispor maçı detayları Fatih Karagümrük-Kocaelispor maçı detayları 09:15
Muslera takımını şampiyon yaptı! Muslera takımını şampiyon yaptı! 09:09
Daha Eski
Gaziantep FK-Göztepe maçı detayları Gaziantep FK-Göztepe maçı detayları 09:05
Maçın ardından flaş eleştiri: Siz gidin! Maçın ardından flaş eleştiri: Siz gidin! 09:05
Antalyaspor-G.Saray maçı sonrası flaş Icardi yorumu! Antalyaspor-G.Saray maçı sonrası flaş Icardi yorumu! 08:40
Süper Lig'de derbi heyecanı! TS-BJK maçı detayları Süper Lig'de derbi heyecanı! TS-BJK maçı detayları 08:09
Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! 01:02
Arsenal 90+3'te hayat buldu! Arsenal 90+3'te hayat buldu! 00:58