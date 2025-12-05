CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray-Samsunspor | CANLI

Galatasaray-Samsunspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Zirvedeki yarışın kızışması ile birlikte sarı-kırmızılılar, Karadeniz temsilcisine karşı sahadan mutlak galibiyet ile ayrılmayı ve en yakın iki takipçisi Fenerbahçe ile Trabzonspor'un hata yapmasını beklemeyi hedefliyor. Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 19:47
Galatasaray-Samsunspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı Galatasaray-Samsunspor mücadelesi ile başlıyor. Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Fenerbahçe ile berabere kalan ve ezeli rakibi ile arasındaki farkı açmayı başaramayan sarı-kırmızılıların RAMS Park'ta tek hedefi mutlak galibiyet. Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde liderliğini sürdüren ve Süper Lig'de 5. sırada bulunan Samsunspor, zorlu deplasmanda 3 puan alarak sıralamada bir basamak daha yükselmenin hesaplarını yapıyor.

İki takım için de kritik öneme sahip bu karşılaşma, şampiyonluk yarışının kızışması ile birlikte Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları tarafından da yakından takip ediliyor.

RAMS Park'taki nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

G.Saray-Samsunspor mücadelesi 5 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Osimhen

Samsunspor: Okan, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbu, Eyüp, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye

TARAFTARINA GÜVENİYOR

Tüm olumsuzluklara rağmen sarı-kırmızılılarda Samsunspor karşısında tek hedef galibiyet... Teknik direktör Okan Buruk, ligin kalan üç maçını da kazanıp devre arasına hata yapmadan ve zirvede girmek istiyor. Samsunspor mücadelesi de bu açıdan ilk adım olarak adlandırılıyor. Öğrencileriyle kısa bir toplantı yapan şampiyon teknik adam; "Kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmada Aslantepe'yi dolduracak olan 50 bin taraftarına güveniyor.

OSIMHEN VE TORREIRA SINIRDA

Galatasaray'da Samsunspor maçı öncesinde Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile Uruguaylı yıldız Lucas Torreira sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

SON 8 MAÇ ASLAN'IN

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 8 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Samsunspor, son olarak 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı 2-1 yenmeyi başarmıştı.

SON 4 MAÇTA 1 GALİBİYET

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Son 4 haftada karşılaştığı Trabzonspor'la 0-0, Fenerbahçe'yle de 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'a ise 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, bu süreçte sadece Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi.

G.Saray'ın 11'i açıklandı!
Buruk: Çok zor bir dönemden geçtik
Süper Lig'in en büyük stadyumları belli oldu! İşte zirvenin sahibi...
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye kadın hakları tepkisi: Başörtüsü yasağını nasıl unuturuz
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
G.Saray'da flaş transfer gelişmesi! Takımda kalıyor
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
