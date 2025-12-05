CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı!

Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray-Samsunspor maçında yaşanan pozisyon ile ilgili TFF'ye çağrıda bulundu. İşte sarı-lacivertli kulübün o paylaşımı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 22:32 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 22:38
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray-Samsunspor maçında yaşanan pozisyon ile ilgili TFF'ye çağrıda bulundu. İşte sarı-lacivertli kulübün mücadelenin ardından yaptığı o paylaşım...

İŞTE O AÇIKLAMA

"Bugün oynanan Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan ve tüm kamuoyunun açık biçimde gördüğü penaltı pozisyonunun, hem sahadaki hakem hem de VAR tarafından değerlendirilmemiş olması, Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir.

Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hakem tartışmalarının içine girmemeyi, odağımızı sahaya ve oyuna vermeyi özellikle tercih ettik. Ancak bu tercihimiz, açık hataların görmezden gelinmesini kabullendiğimiz anlamına gelmez.

Hakemlerin ve VAR'ın standardının, ligin kaderini doğrudan etkileyen bu denli belirleyici anlarda dahi sağlanamaması; sadece bir kulübün değil, Türk futbolunun tamamının problemidir.

Bizim tek beklentimiz, herkes için adil, şeffaf ve eşit uygulanan bir yönetim anlayışıdır.

Fenerbahçe, hiç kimsenin lehine ayrıcalık istemez; ama kimsenin de aleyhine oluşabilecek bir düzenin parçası olmayı kabul etmez.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve ilgili kurullarının bu konuda acil bir açıklama yapması, yaşanan pozisyonun gerekçesini kamuoyuna şeffaf biçimde sunması Türk futbolu adına zorunluluktur.

Fenerbahçe Spor Kulübü, rekabetin saha içinde kazanıldığı bir lig için gereken her adımın takipçisi olacaktır."

Türk Telekom-REKLAM
Maçta çok konuşulacak pozisyon!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye kadın hakları tepkisi: Başörtüsü yasağını nasıl unuturuz
G.Saray'da flaş transfer gelişmesi! Takımda kalıyor
Lider evinde son nefeste!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçta çok konuşulacak pozisyon! Maçta çok konuşulacak pozisyon! 22:20
Aslan uzatmalarda kazandı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu Aslan uzatmalarda kazandı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 22:16
G.Saray’da Lemina şoku! G.Saray’da Lemina şoku! 21:11
Buruk: Çok zor bir dönemden geçtik Buruk: Çok zor bir dönemden geçtik 19:25
Beşiktaş ve F.Bahçe'den başsağlığı mesajı! Beşiktaş ve F.Bahçe'den başsağlığı mesajı! 19:03
Trabzonspor’da hazırlıklar sürüyor! Trabzonspor’da hazırlıklar sürüyor! 18:48
Daha Eski
Lider evinde son nefeste! Lider evinde son nefeste! 18:25
TFF'den Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür! TFF'den Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür! 18:17
Dünya Kupası kura çekimi | CANLI Dünya Kupası kura çekimi | CANLI 17:58
G.Saray'ın 11'i açıklandı! G.Saray'ın 11'i açıklandı! 17:25
Fora: Kupaya talip bir takım olarak... Fora: Kupaya talip bir takım olarak... 16:33
Torunoğulları'ndan Beşiktaş derbisi yorumu Torunoğulları'ndan Beşiktaş derbisi yorumu 16:31