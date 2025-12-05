Samsunspor'dan Yunus Akgün paylaşımı! Sosyal medya bunu konuşuyor

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadelenin 90+2. dakikada Victor Osimhen'in attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Mücadelenin son saniyelerinde tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Konuk takım, 90+7. dakikada Galatasaray ceza sahası içerisinde Kazımcan Karataş'ın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Bir süre VAR'ı dinleyen hakem Mehmet Türkmen devam kararı verdi ve ardından maçı bitirdi. Samsunspor cephesi, Türkmen'in kararının ardından büyük tepki gösterdi.

Öte yandan pozisyon esnasında Yunus Akgün'ün tepkisi kameralara yansıdı. Milli futbolcunun Kazımcan'ın eline çarpan topun ardından elini başına götürmesi, sosyal medyada gündem oldu.

Samsunspor da sosyal medya hesabından "Evet Yunus'tan haklı tepki..." notunu düşerek Galatasaray oyuncunun o anlarını paylaştı.