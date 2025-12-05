Galatasaray'dan kırmızı kart paylaşımı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Samsunspor maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar, maçta Davinson Sanchez'e yapılan sert müdahaleyi paylaştıkları videoya "Bu da mı kırmızı kart değil!?" notunu düştü.
İŞTE O PAYLAŞIM
Bu da mı kırmızı kart değil ⁉️ pic.twitter.com/N6CvGRyBTl— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 5, 2025
G.SARAY'DAN BİR PAYLAŞIM DAHA
Daha kaç penaltımız çalınmayacak ⁉️ pic.twitter.com/1IRmy2OrGC— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 5, 2025