Galatasaray'dan kırmızı kart paylaşımı!

Galatasaray, Samsunspor maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 22:50 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 23:04
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Samsunspor maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar, maçta Davinson Sanchez'e yapılan sert müdahaleyi paylaştıkları videoya "Bu da mı kırmızı kart değil!?" notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM

G.SARAY'DAN BİR PAYLAŞIM DAHA

