Galatasaray'dan kırmızı kart paylaşımı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Samsunspor maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar, maçta Davinson Sanchez'e yapılan sert müdahaleyi paylaştıkları videoya "Bu da mı kırmızı kart değil!?" notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM

G.SARAY'DAN BİR PAYLAŞIM DAHA