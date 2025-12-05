Samsunspor'dan penaltı paylaşımı:

CANLI SKOR ANA SAYFA
Samsunspor, Galatasaray maçının son dakikalarında yaşanan pozisyon ile ilgili yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 23:12 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 23:58
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray-Samsunspor maçının son dakikalarında RAMS Park'ta dikkat çeken anlar yaşandı. Konuk ekip, bir pozisyonda elle oynama sebebiyle penaltı bekledi. Maçın hakemi Mehmet Türkmen, VAR incelemesinin ardından oyunu devam ettirdi. Bu kararın ardından Samsunsporlu oyuncular, hakeme yoğun bir şekilde tepki gösterdi.

Maçın bitmesi ile birlikte Galatasaray, maçta beklediği kırmızı kart pozisyonunu paylaştı. Bunun üstüne Karadeniz temsilcisi, rakibine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yanıt verdi.

İŞTE SAMSUNSPOR'UN PAYLAŞIMI

"BUNU TARİHE NOT EDİN"

Samsunspor sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. Karadeniz ekibinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Bu gece tam anlamıyla futbol adına kara bir gece yaşanmıştır.

Temiz, adil ve eşit futbol çağrılarımıza rağmen, her fırsatta müsabaka hakemlerinin vahim kararlarıyla karşı karşıya kalmaktayız.

Kulübümüzün ve Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarına rağmen, müsabaka hakemlerinin kendilerini ve kararlarını düzeltmediği; aksine her müsabakada bir öncekine göre çok daha kötü kararlar verdiği görülmektedir.

Bu geceki müsabakanın son dakikalarında açık bir şekilde penaltımız verilmemiştir. Pozisyon görmezden gelinmiştir. Topun rakip takım futbolcusuna temas ettiği yok sayılmıştır. Sürekli takımımız aleyhine verilen tek taraflı kararlar bu gece artık arşa çıkmıştır.

Türk futbolundan bu denli kötü kararların ve bu kararları verenlerin acilen temizlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, ülkemizin değeri olan Türk futbolu zarar görmeye devam edecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarını bir an evvel gereğini yapmaya davet ediyoruz.

Bu gece açık bir şekilde penaltı kuralı uygulanmamıştır. Bunu da tarihe not edin!

SON DAKİKA
Son Dakika
