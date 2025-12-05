Yüksel Yıldırım'dan sert açıklama! "Derbinin intikamı alındı"

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın son anları ise dikkat çeken anlara sahne oldu. Mücadelenin yönetimi hakkında Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan flaş açıklamalar geldi. Bir televizyon programında konuşan Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"DERBİNİN İNTİKAMI ALINDI"

"Derbinin intikamı alındı. Puanımız gasp edildi. Allah belasını versin. Her uzatmada biz gol mü yiyeceğiz? Kızgınım! Hakkımız 1 puandı ve 1 puanımızı çaldılar! Tüm Türkiye'nin penaltı dediği pozisyonda ne hakem penaltı çalıyor ne de VAR çağırıyor. Sonuçta bizim bir puanımız gitti. Ne kadar cesurmuş bu hakemler ya! Nereden alıyorlar bu cesareti! Buradan söylüyorum: TFF Başkanı istifa etsin, çünkü kimse sözünü dinlemiyor."