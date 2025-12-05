CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Yüksel Yıldırım'dan sert açıklama! "Derbinin intikamı alındı"

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray'a uzatma dakikalarında yediği golle 3-2 mağlup olan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, mücadelenin son dakikalarında penaltı bekledikleri pozisyon hakkında sert ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 22:53
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın son anları ise dikkat çeken anlara sahne oldu. Mücadelenin yönetimi hakkında Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan flaş açıklamalar geldi. Bir televizyon programında konuşan Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"DERBİNİN İNTİKAMI ALINDI"

"Derbinin intikamı alındı. Puanımız gasp edildi. Allah belasını versin. Her uzatmada biz gol mü yiyeceğiz? Kızgınım! Hakkımız 1 puandı ve 1 puanımızı çaldılar! Tüm Türkiye'nin penaltı dediği pozisyonda ne hakem penaltı çalıyor ne de VAR çağırıyor. Sonuçta bizim bir puanımız gitti. Ne kadar cesurmuş bu hakemler ya! Nereden alıyorlar bu cesareti! Buradan söylüyorum: TFF Başkanı istifa etsin, çünkü kimse sözünü dinlemiyor."

F.Bahçe'den TFF'ye çağrı!
Maçta çok konuşulacak pozisyon!
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye kadın hakları tepkisi: Başörtüsü yasağını nasıl unuturuz
G.Saray'da flaş transfer gelişmesi! Takımda kalıyor
Aslan uzatmalarda kazandı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
