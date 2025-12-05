Galatasaray'da Samsunspor maçı öncesi konuşan Okan Buruk: Çok zor bir dönemden geçtik

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı Galatasaray-Samsunspor maçı ile başlıyor. RAMS Park'taki kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, maça dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

"ÇOK ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇTİK"

"4 gün önce bir maç oynadık. Tekrar bir maça çıkıyoruz aynı kadroyla. Aynı kadroyla maça çıkabilmek çok iyi. Zor bir dönemden geçtik. Çok sert maçlar oynuyoruz. Aynı 11'le çıkmak avantaj. Bu maçı da sağlıklı şekilde bitirip 4 gün sonra çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız.

Samsunspor'un oyun yapısı ve gücü, ligde de iyi durumdalar, Konferans Ligi'nde liderler. Kulüp, teknik adam ve kadro çok saygı duyulacak işler yapıyorlar. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. İç sahadayız."

"F.BAHÇE MAÇINDAKİ SAVUNMA KONSANTRASYONUNU..."

"Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Geçen hafta derbide savunma anlamında iyi işler yaptık. Kalemize ilk isabetli şutu 89'da yemiştik. Fenerbahçe maçındaki savunma konsantrasyonunu bugün de uygulamalıyız. Top bizdeyken de özelliklerimizi kullanmalıyız. Çok önemli bir maç."

"ŞAMPİYON OLACAK TAKIM G.SARAY'DIR"

"Galatasaray'ın yaşadıklarıyla birlikte ne kadar güçlü olmamız gerektiğini söylemiştim. Gücü taraftarımızla ortaya çıkarmak istiyorsak, bu maçı kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir takım olmalıyız. Buna inanıyorum.

Taraftarımıza sabırlı olmalarını diliyorum. Saha dışına değil, saha içine odaklanmalıyız. Bunu geçen sene de yaşadık, önceden de yaşadık.

Saha içine odaklandığımız takdirde 3 senede olduğu gibi şampiyon olacak takım Galatasaray'dır. İnanıyorum, inandığım için söylüyorum."