Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray-Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? | 11'ler ve canlı yayın!

Galatasaray-Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? | 11'ler ve canlı yayın!

Futbolseverlerin gündeminde “Galatasaray-Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” soruları öne çıkıyor. Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın heyecanı FOTOMAÇ'ta yaşanacak. Süper Lig’in 15. haftasının açılış karşılaşması, lider Galatasaray ile sezonun sürpriz ekibi Samsunspor’u karşı karşıya getiriyor. Bu önemli karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için GS–Samsunspor maçı yayını, saati ve ekran bilgileri merak konusu oldu. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 18:52 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 19:04
Galatasaray-Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? | 11'ler ve canlı yayın!

Galatasaray-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıkla!

Galatasaray-Samsunspor maçı canlı izle! Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın heyecanı FOTOMAÇ'ta yaşanacak. GS-Samsunspor maç hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig'de heyecan 15. hafta mücadelesiyle devam ederken, haftanın açılış maçında lider Galatasaray ile çıkışa geçen Samsunspor kozlarını paylaşacak. Kadıköy'den aldığı kritik beraberlikle zirveyi koruyan Galatasaray, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Eksik oyuncular nedeniyle ideal 11'inden uzak kalan sarı-kırmızılılarda Osimhen ve Torreira'nın kart sınırında olması maçın önemli detaylarından biri. Ligin en istikrarlı takımları arasında yer alan Samsunspor ise yalnızca bir kez yenildiği sezonda, dev deplasmanda puan arayacak. Futbolseverler tarafından merak edilen Galatasaray–Samsunspor maçının canlı yayın bilgileri, kanal detayları ve maç saati belli oldu. Kaçırmak istemeyenler için tüm bilgiler burada…

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Samsunspor maçı, 5 Aralık Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

GS-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada, Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta üstlenecek.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan, cuma akşamı Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanacak kritik mücadeleyle doruğa çıkıyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Galatasaray, son haftalardaki dalgalı performansını telafi ederek yeniden çıkışa geçmeyi ve rakibi karşısındaki üstünlüğünü sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz pazartesi günü Fenerbahçe'nin son dakika golüyle zirvedeki yerini kaybetmeye çok yaklaşmıştı. 95. dakikada Jhon Duran'ın ağlara gönderdiği gol, Sane'nin ilk yarıdaki golünü bozarken Galatasaray'ın liderlik koltuğunda kalmasını sağladı. Bu sonuçla Galatasaray hâlâ bir puan önde olsa da, sezon başındaki yüksek tempolu, akıcı futbol anlayışını yeniden sahaya yansıtmak zorunda.

Okan Buruk yönetimindeki takım, son dört lig maçında sadece bir kez galip gelebildi. Tek galibiyet, düşme hattındaki Gençlerbirliği karşısında alınan 3-2'lik zorlu maç oldu. Sezonun ilk 10 maçında 9 galibiyet alan bir takım için bu tablo ciddi bir düşüşü işaret ediyor.

Hücum hattındaki form düşüklüğü de dikkat çekiyor. Galatasaray, son dört lig maçının sadece birinde ikiden fazla gol atabildi ve bu karşılaşmaların ikisinde kalesini gole kapatamadı. Bu durum, takımın son haftalarda yaşadığı üretkenlik sorununu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Takımın en önemli gol silahlarından biri olan Victor Osimhen'in yokluğu da bu düşüşe büyük ölçüde etki etti. Ancak Nijeryalı yıldızın Fenerbahçe derbisinde sahalara geri dönmesi, hücumda güç arayan Galatasaray için büyük bir avantaj. Buruk ve ekibi, Samsunspor gibi formda bir rakibe karşı Osimhen'in varlığıyla daha etkili bir hücum performansı sergilemeyi hedefliyor.

G.SARAY-SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Osimhen

Samsunspor: Okan, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbu, Eyüp, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye

Galatasaray Spor Kulübü maç günü paylaşımı

Samsunspor Futbol Kulübü maç günü paylaşımı

👉 GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI CANLI TAKİP ET 👈

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
Süper Lig'in en büyük stadyumları belli oldu! İşte zirvenin sahibi...
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye kadın hakları tepkisi: Başörtüsü yasağını nasıl unuturuz
G.Saray'da flaş transfer gelişmesi! Takımda kalıyor
G.Saray'dan Salah bombası!
