Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Feyyaz Uçar'a başsağlığı mesajı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Feyyaz Uçar'a başsağlığı mesajı

Beşiktaş ve Fenerbahçe, torununu kaybeden eski futbolcu Feyyaz Uçar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 19:03
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Feyyaz Uçar'a başsağlığı mesajı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan başsağlığı paylaşımında, "Efsane futbolcularımızdan, Divan Kurulu Üyemiz Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Uçar ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ise "Bir dönem Futbol A Takımımızın formasını giyen eski milli oyuncu ve teknik direktör Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Feyyaz Uçar'a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

İŞTE F.BAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

