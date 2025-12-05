Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Feyyaz Uçar'a başsağlığı mesajı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan başsağlığı paylaşımında, "Efsane futbolcularımızdan, Divan Kurulu Üyemiz Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Uçar ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI

Efsane futbolcumuz Feyyaz Uçar'ın torununun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden Can Arbay'a Allah'tan rahmet, Uçar ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/Dlgjiq00NT — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 5, 2025

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ise "Bir dönem Futbol A Takımımızın formasını giyen eski milli oyuncu ve teknik direktör Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Feyyaz Uçar'a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

İŞTE F.BAHÇE'NİN PAYLAŞIMI