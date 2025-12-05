Galatasaray evinde hata yapmadı! Osimhen, 90+2'de Samsunspor'u yıktı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başladı. Lider Galatasaray, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Büyük bir heyecana sahne olan maçta Cimbom rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti ve zirvede puan farkını açtı.

İLK YARIDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

8. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

22. dakikada Adülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasında, penaltı noktası civarındaki Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu ceza sahasının sol tarafında önünde bulan Osimhen, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Ceza sahası ön çizgisi üzerinde bulunan Sane'nin bekletmeden vuruşunda top, üstten auta çıktı.

29. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanından aldığı topla sağ kanattan ceza sahası doğru ilerleyen Sane, pasını Osimhen'e aktardı. Nijeryalı golcünün, ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

45. dakikada Holse'nin yaklaşık 35 metreden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kurtardı.

45+2. dakikada Kazımcan Karataş'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Sane'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Mücadelede devre arasında Lemina sakatlığı nedeniyle kenara geldi.

Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

46. dakikada Tomasson'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Musaba'nın ceza sahası ön çizgisi üzerinde yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

51. dakikada Tomasson'un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52. dakikada Zeki Yavru'nun sol taraftan kullandığı kornerde doğrudan kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan, çift elle yumruklayarak uzaklaştırdı.

56. dakikada Samsunspor, farkı 1'e indirdi. Musaba'nın pasıyla ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Emre Kılınç, Galatasaraylı Kazımcan Karataş'tan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı altıpasa doğru çevirdi. Bu noktada bulunan Musaba, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 2-1.

80. dakikada Musaba'nın sol kanattan ortasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda meşin yuvarlak, Kazımcan Karataş'tan döndü. Meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Tomasson'un ayağının dışıyla yaptığı vuruşta top, uzak direğin dibinden auta çıktı.

88. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Ntcham'ın içeri göndermek istediği top, önce Berkan Kutlu'dan sonra da Kazımcan Karataş'tan sekerek sağ kanattaki Emre Kılınç'ın önüne geldi. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, Osimhen'e çarparak ağlara gitti: 2-2.

90+2. dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Samsunspor savunması meşin yuvarlağa müdahale etti. Penaltı noktası civarında Yunus Akgün'ün kafayla indirdiği topa altıpas önünde röveşatayla vuran Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.

Galatasaray, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.