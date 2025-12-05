İşte A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde rakipleri!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

FIFA 2026 Dünya Kupası grup kura çekimi, 5 Aralık Cuma günü ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirildi. Play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde rakipleri kura çekiminin ardından belli oldu.

Bu doğrultuda Bizim Çocuklar, Romanya'yı ve ardından Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibini yenerse Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alacak. Grupta yer alan diğer ülkeler ise şu şekilde: ABD, Avusturya ve Paraguay.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada maçların statları ve başlama saatleri ise, kura çekiminin ardından cumartesi günü duyurulacak.

Dünya Kupası'nın açılış maçı, Azteca'da 11 Haziran 2026 tarihinde oynanacak Meksika-Güney Afrika maçı olacak.

İŞTE DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A GRUBU

Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Avrupa Play-Off / D Yolu

B GRUBU

Kanada, İsviçre, Katar, Avrupa Play-Off / A Yolu

C GRUBU

Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti

D GRUBU

ABD, Avusturya, Paraguay, Türkiye (Avrupa Play-Off / C Yolu)

E GRUBU

Almanya, Ekvador, Fildişi Sahilleri, Çuraçao

F GRUBU

Hollanda, Japonya, Tunus, Avrupa Play-Off / B Yolu

G GRUBU

Belçika, İran, Mısır, Yeni Zelanda

H GRUBU

İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları

I GRUBU

Fransa, Senegal, Norveç, FIFA Play-Off 2. Turnuvası

J GRUBU

Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün

K GRUBU

Portekiz, Kolombiya, Özbekistan, FIFA Play-Off 1. Turnuvası

L GRUBU

İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana

MİLLİLERİN YOLU

Play-off'ta mücadele edecek A Milli Futbol Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milliler, evinde Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.