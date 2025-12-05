CANLI SKOR ANA SAYFA
İşte A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde rakipleri!

İşte A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde rakipleri!

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi gerçekleştirildi. A Milli Futbol Takımımızın play-off turunu geçmesi halinde karşılaşacağı rakipler belli oldu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 20:00 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 22:42
İşte A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde rakipleri!

FIFA 2026 Dünya Kupası grup kura çekimi, 5 Aralık Cuma günü ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirildi. Play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde rakipleri kura çekiminin ardından belli oldu.

Bu doğrultuda Bizim Çocuklar, Romanya'yı ve ardından Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibini yenerse Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alacak. Grupta yer alan diğer ülkeler ise şu şekilde: ABD, Avusturya ve Paraguay.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada maçların statları ve başlama saatleri ise, kura çekiminin ardından cumartesi günü duyurulacak.

Dünya Kupası'nın açılış maçı, Azteca'da 11 Haziran 2026 tarihinde oynanacak Meksika-Güney Afrika maçı olacak.

İŞTE DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A GRUBU

Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Avrupa Play-Off / D Yolu

B GRUBU

Kanada, İsviçre, Katar, Avrupa Play-Off / A Yolu

C GRUBU

Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti

D GRUBU

ABD, Avusturya, Paraguay, Türkiye (Avrupa Play-Off / C Yolu)

E GRUBU

Almanya, Ekvador, Fildişi Sahilleri, Çuraçao

F GRUBU

Hollanda, Japonya, Tunus, Avrupa Play-Off / B Yolu

G GRUBU

Belçika, İran, Mısır, Yeni Zelanda

H GRUBU

İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları

I GRUBU

Fransa, Senegal, Norveç, FIFA Play-Off 2. Turnuvası

J GRUBU

Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün

K GRUBU

Portekiz, Kolombiya, Özbekistan, FIFA Play-Off 1. Turnuvası

L GRUBU

İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana

MİLLİLERİN YOLU

Play-off'ta mücadele edecek A Milli Futbol Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milliler, evinde Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.

