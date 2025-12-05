İşte A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde rakipleri!

FIFA 2026 Dünya Kupası grup kura çekimi, 5 Aralık Cuma günü ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirildi. Play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde rakipleri kura çekiminin ardından belli oldu.
Bu doğrultuda Bizim Çocuklar, Romanya'yı ve ardından Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibini yenerse Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alacak. Grupta yer alan diğer ülkeler ise şu şekilde: ABD, Avusturya ve Paraguay.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada maçların statları ve başlama saatleri ise, kura çekiminin ardından cumartesi günü duyurulacak.
Dünya Kupası'nın açılış maçı, Azteca'da 11 Haziran 2026 tarihinde oynanacak Meksika-Güney Afrika maçı olacak.
İŞTE DÜNYA KUPASI GRUPLARI
A GRUBU
Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Avrupa Play-Off / D Yolu
B GRUBU
Kanada, İsviçre, Katar, Avrupa Play-Off / A Yolu
C GRUBU
Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti
D GRUBU
ABD, Avusturya, Paraguay, Türkiye (Avrupa Play-Off / C Yolu)
E GRUBU
Almanya, Ekvador, Fildişi Sahilleri, Çuraçao
F GRUBU
Hollanda, Japonya, Tunus, Avrupa Play-Off / B Yolu
G GRUBU
Belçika, İran, Mısır, Yeni Zelanda
H GRUBU
İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları
I GRUBU
Fransa, Senegal, Norveç, FIFA Play-Off 2. Turnuvası
J GRUBU
Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün
K GRUBU
Portekiz, Kolombiya, Özbekistan, FIFA Play-Off 1. Turnuvası
L GRUBU
İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana
MİLLİLERİN YOLU
Play-off'ta mücadele edecek A Milli Futbol Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milliler, evinde Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.