Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Okan Buruk'tan penaltı isyanı!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan penaltı isyanı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 23:01 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 23:15
Galatasaray'da Okan Buruk'tan penaltı isyanı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"BENCE PENALTI DEĞİL"

"Son dakika penaltı pozisyonu... Aslında Samsunsporlular da... Biz de iki penaltı, kırmızı kart bekledik, rakibin de beklentisi oldu. Benim görüşüm kol doğal konumda. Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde buna yakın pozisyonları gördük. Hakem penaltı verseydi kimse bir şey diyemezdi ama benim görüşüm, oyuncumuzun kolu doğal konumda hareket etti. Doğal konumda olduğu benim görüşüm. Verilecek her karara saygı duymak gerekir. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid maçıydı sanırım, çok benzerdi, doğal konum kararı birçok pozisyonda değişebiliyor. Kazımcan'ın elinin aşağıda ve çok hafif açık olması, elle oynama düşüncesinde olduğunu söyleyemeyiz. Benim görüşüm bu şekilde. Başka bir şey olsaydı saygı duyacaktık. Nasıl Kazımcan'ın ayağına basılması, küçük bir basma, Davinson'a basılması, şanssızlık deniyorsa... Sallai'nin gördüğü kırmızıyı hatırlayalım, sadece topa bakıyordu. Gençlerbirliği'nden başka bir oyuncu, aynı pozisyonda çok benzer, ayağa bastı ve kırmızı kart görmedi. Birçok karar değişebiliyor, farklı kararlar verilebiliyor. Her karara saygı duymalıyız. İkinci gol öncesi Davinson'a bence faul yapıldı. Taçtan gol yedik. Faul de verebilirdi lehimize. Oyun içi benzer pozisyonda Berkan sarı kart gördü, rakip yapınca görmedi. Hakemin her takdirine saygı duymak gerekiyor.""

PENALTI YORUMU

"Bir tane penaltı pozisyonu var. Kazımcan'ın ayağına basıldı. Davinson'un üstüne basıldı. İki tane VAR incelemesi oldu, olumsuz sonuç çıktı."

ARDA ÜNYAY'IN OYUNDAN ÇIKMA SEBEBİ

"Arda Ünyay'ı taktiksel nedenlerle çıkardım. Arda çok üzüldü, çok genç. Bizim için değerli. Çok fazla süre buluyor. Önde iki forvete dönmek için çıkardım. Gol de böyle geldi."

