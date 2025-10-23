GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan'dan kötü haber! O maçları kaçıracak

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Bodo/Glimt maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan ve mücadelede forma giyemeyen İlkay Gündoğan'dan kötü haber geldi. Bir süre sahalardan uzak kalacak olan tecrübeli yıldızın kaçıracağı maçlar belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'da Norveç temsilcisiyle oynanan maç öncesi İlkay Gündoğan şoku yaşandı.
Deneyimli futbolcu, antrenmandan geçirdiği sakatlık nedeniyle Bodo/Glimt maçında forma giyemedi.
Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan İlkay, "Bu geceki harika takım performansından dolayı çok mutluyum! Umarım en kısa zamanda sahalara dönebilirim! Sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
