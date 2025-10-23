GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan'dan kötü haber! O maçları kaçıracak

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Bodo/Glimt maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan ve mücadelede forma giyemeyen İlkay Gündoğan'dan kötü haber geldi. Bir süre sahalardan uzak kalacak olan tecrübeli yıldızın kaçıracağı maçlar belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 10:53
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. hafta maçında Bodo/Glimt'i konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta ağırladığı Norveç ekibini etkili bir oyunla 3-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen (2) ve Yunus Akgün kaydetti. Bodo/Glimt'in tek golüyse Andreas Helmersen'den geldi.

Galatasaray'da Norveç temsilcisiyle oynanan maç öncesi İlkay Gündoğan şoku yaşandı.

Deneyimli futbolcu, antrenmandan geçirdiği sakatlık nedeniyle Bodo/Glimt maçında forma giyemedi.

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan İlkay, "Bu geceki harika takım performansından dolayı çok mutluyum! Umarım en kısa zamanda sahalara dönebilirim! Sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bodo/Glimt maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan tecrübeli orta saha oyuncusunun son durumu belli oldu.

EN AZ 3 HAFTA YOK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İlkay Gündoğan en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Deneyimli futbolcunun bu süreçte Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.

