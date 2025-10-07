Yolun sonu şampiyonluk

Tarihin en sansasyonel kadrosunu oluşturan ve transfer döneminde harcama rekoru kıran G.Saray, sahada da bunun karşılığını alıyor. Sarıkırmızılılar bu sezon Süper Lig'de adeta fırtına gibi esiyor. Haftaya 7'de 7 ile gelerek tarihinin en iyi sezon başlangıcına imzasını atan sarı- kırmızılılar, Beşiktaş karşısında ise 56 dakika eksik oynadığı maçta geriden gelerek 1 puana ulaştı. 8 hafta sonunda 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puanla namağlup bir şekilde zirvede yer alan G.Saray, üst üste dördüncü şampiyonluğuna ulaşmak istiyor

G.Saray bu sezon 10 resmi maça çıkarken rakiplerine sahayı dar etti. Sadece Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Frankfurt'a kaybeden Cimbom, ardından sahaya adımını attığı 9 maçta 8 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar sadece 56 dakika 10 kişi oynadığı derbide Beşiktaş ile berabere kaldı.

SONUNU GETİRİYOR

Sezona bu parola ile hazırlanan sarı-kırmızılıların performansını rakamlar da destekliyor. Bugüne kadar tarihinde bu sezon da dahil olmak üzere ilk 8 haftaya 6. kez 22 puanla başlayan sarı-kırmızılılar, geride kalan 5 sezonda da şampiyonluk kupasını kaldırdı. Fark yaratarak başladığı sezonlarda sonunu iyi getiren sarı-kırmızılılar, hem 26. kupasını kazanmak hem de rakipleriyle arasında farkı açmak istiyor. Kritik bir viraja giren Aslan, milli aranın ardından önce Başakşehir'e konuk olacak ardından da içeride Göztepe'yi ağırlayacak.

İŞTE O SEZONLAR

2001-02

2005-06

2017-18

2023-24

2024-25

2025-26