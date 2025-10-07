CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yolun sonu şampiyonluk

Yolun sonu şampiyonluk

Sezona 4'te 4 yapma hedefiyle başlayan Galatasaray yoluna emin adımlarla ilerliyor. Tarihinde 6. kez bir sezonun 8. haftasına 22 puanla gelen Galatasaray geride kalan 5 yılda da mutlu sona ulaştı. Cimbom bu zincire yeni bir şampiyonluk kupası daha eklemek istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yolun sonu şampiyonluk

Tarihin en sansasyonel kadrosunu oluşturan ve transfer döneminde harcama rekoru kıran G.Saray, sahada da bunun karşılığını alıyor. Sarıkırmızılılar bu sezon Süper Lig'de adeta fırtına gibi esiyor. Haftaya 7'de 7 ile gelerek tarihinin en iyi sezon başlangıcına imzasını atan sarı- kırmızılılar, Beşiktaş karşısında ise 56 dakika eksik oynadığı maçta geriden gelerek 1 puana ulaştı. 8 hafta sonunda 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puanla namağlup bir şekilde zirvede yer alan G.Saray, üst üste dördüncü şampiyonluğuna ulaşmak istiyor

G.Saray bu sezon 10 resmi maça çıkarken rakiplerine sahayı dar etti. Sadece Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Frankfurt'a kaybeden Cimbom, ardından sahaya adımını attığı 9 maçta 8 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar sadece 56 dakika 10 kişi oynadığı derbide Beşiktaş ile berabere kaldı.

SONUNU GETİRİYOR

Sezona bu parola ile hazırlanan sarı-kırmızılıların performansını rakamlar da destekliyor. Bugüne kadar tarihinde bu sezon da dahil olmak üzere ilk 8 haftaya 6. kez 22 puanla başlayan sarı-kırmızılılar, geride kalan 5 sezonda da şampiyonluk kupasını kaldırdı. Fark yaratarak başladığı sezonlarda sonunu iyi getiren sarı-kırmızılılar, hem 26. kupasını kazanmak hem de rakipleriyle arasında farkı açmak istiyor. Kritik bir viraja giren Aslan, milli aranın ardından önce Başakşehir'e konuk olacak ardından da içeride Göztepe'yi ağırlayacak.

İŞTE O SEZONLAR

2001-02

2005-06

2017-18

2023-24

2024-25

2025-26

Türk Telekom - REKLAM
G.Saray'a Arjantin'den orta saha!
DİĞER
Son dakika haberi: Samsunspor-Fenerbahçe maçının VAR görünleri açıklandı! İşte iptal edilen goldeki konuşmalar...
Savaş suçlusu Netanyahu soykırıma devam ediyor: İşte katilin suç dosyası
Leroy Sane gerçeği ortaya çıktı!
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul Doğan: Arda Kardeşler'in hakemliği bizce bitti! Ertuğrul Doğan: Arda Kardeşler'in hakemliği bizce bitti! 23:51
Doğan'dan flaş Uğurcan Çakır sözleri! Doğan'dan flaş Uğurcan Çakır sözleri! 23:51
Hacıosmanoğlu: Derbide kural hatası yok Hacıosmanoğlu: Derbide kural hatası yok 23:51
Hacıosmanoğlu'dan Arda Kardeşler açıklaması! Hacıosmanoğlu'dan Arda Kardeşler açıklaması! 23:50
Hacıosmanoğlu: İsrail'i kimse istemiyor! Hacıosmanoğlu: İsrail'i kimse istemiyor! 23:50
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı! 23:50
Daha Eski
Sane B. Münihli taraftarlarla tartıştı! Sane B. Münihli taraftarlarla tartıştı! 23:50
8. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23:50
Icardi için flaş ayrılık iddiası! Canlı yayında açıkladı Icardi için flaş ayrılık iddiası! Canlı yayında açıkladı 23:50
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! 23:50
G.Saray'ın rakibi Monaco’da flaş gelişme! G.Saray'ın rakibi Monaco’da flaş gelişme! 23:50
Derbi tekrar oynanacak mı? Çulcu açıkladı Derbi tekrar oynanacak mı? Çulcu açıkladı 23:50