GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi özel görüşme! "Sana ihtiyacım var"

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Şampiyonlar Ligi'ne 5-1'lik Frankfurt yenilgisiyle başlayan ve bu mücadelede Osimhen'i kullanamayan Galatasaray, ikinci sınavında İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Afrika Kupası elemelerinde Ruanda maçında ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlanan ve Süper Lig'de de 3 maç kaçıran Nijeryalı golcü bu hafta Alanya deplasmanında kendisini son 10 dakika test etmişti.