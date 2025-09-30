CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi özel görüşme! "Sana ihtiyacım var"

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi özel görüşme! "Sana ihtiyacım var"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında sahasında Liverpool'u konuk edecek. İngiliz deviyle oynanacak zorlu mücadele öncesi Okan Buruk, sarı kırmızılıların yıldız ismiyle özel bir görüşme yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 11:07
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi özel görüşme! "Sana ihtiyacım var"

Şampiyonlar Ligi'ne 5-1'lik Frankfurt yenilgisiyle başlayan ve bu mücadelede Osimhen'i kullanamayan Galatasaray, ikinci sınavında İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi özel görüşme! "Sana ihtiyacım var"

Afrika Kupası elemelerinde Ruanda maçında ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlanan ve Süper Lig'de de 3 maç kaçıran Nijeryalı golcü bu hafta Alanya deplasmanında kendisini son 10 dakika test etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi özel görüşme! "Sana ihtiyacım var"

Sabah'ta yer alan habere göre; Teknik direktör Okan Buruk, dün takımla da idmanlara çıkan 26 yaşındaki forvetle özel bir görüşme yaptı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi özel görüşme! "Sana ihtiyacım var"

Tecrübeli çalıştırıcının, yıldız futbolcuya "Sana Liverpool maçında çok ihtiyacımız var. Eğer iyiysen ve kendini sağlıklı hissediyorsan 11'de oynatmayı istiyorum" dediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi özel görüşme! "Sana ihtiyacım var"

Osimhen'in de kendisini özel olarak bu maça hazırladığı ve taraftarı önünde İngiliz devine karşı forma giymek istediği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi özel görüşme! "Sana ihtiyacım var"

Doktorların da görüşleri alınacak, büyük bir aksilik olmazsa Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk kez dev sahnede yer alacak. İcardi ise yedek soyunacak.

G.Saray taraftarından Liverpool'a sürpriz! Otelin önünde havai fişek patlattılar
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu...
DİĞER
Aile sorunlarıyla gündemdeydi... Özcan Deniz'den korkutan açıklama: "Bir daha beni göremeyebilirsiniz"
Turgay Ciner'in karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim
Doğan: Kasıtlı müdahalelerle şekillenen...
İngiliz gazeteciden G.Saray yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aydınlı sporcular Avrupa Boks şampiyonasında! Aydınlı sporcular Avrupa Boks şampiyonasında! 10:41
Bodo/Glimt-Tottenham maçı detayları! Bodo/Glimt-Tottenham maçı detayları! 10:35
Kairat-Real Madrid maçı detayları! Kairat-Real Madrid maçı detayları! 10:23
G.Saray taraftarından Liverpool'a sürpriz! Otelin önünde havai fişek patlattılar G.Saray taraftarından Liverpool'a sürpriz! Otelin önünde havai fişek patlattılar 10:18
Atalanta-Club Brugge maçı detayları! Atalanta-Club Brugge maçı detayları! 10:01
Fenerbahçe Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Nice maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Nice maçı hangi kanalda? 09:56
Daha Eski
Sakaryaspor'da kriz! Hükmen mağlubiyet gündemde Sakaryaspor'da kriz! Hükmen mağlubiyet gündemde 09:34
EuroLeague CEO’sundan İsrail takımları açıklaması! EuroLeague CEO’sundan İsrail takımları açıklaması! 09:29
Gerçek ortaya çıktı! Talisca'nın penaltıyı kullanmasının sebebi... Gerçek ortaya çıktı! Talisca'nın penaltıyı kullanmasının sebebi... 09:28
İngiliz gazeteciden G.Saray yorumu! İngiliz gazeteciden G.Saray yorumu! 09:16
G.Saray-Liverpool maçı öncesi son notlar! G.Saray-Liverpool maçı öncesi son notlar! 09:14
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! 09:04