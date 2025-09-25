CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Adjetey iddiası

Adjetey iddiası

İsviçre basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Ganalı stoper Jonas Adjetey’den vazgeçmedi ve kulübü Basel ile temaslara başladı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Adjetey iddiası

Tarihin en pahalı transfer dönemini geride bırakan G.Saray, ara döneminde de boş durmayacağa benziyor. Orta saha ve savunmaya takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılarda, yazın da gündeme gelen bir isim için yeniden harekete geçildiği iddia edildi. İsviçre basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılıların, Basel forması giyen 21 yaşındaki Ganalı stoper Jonas Adjetey'e olan ilgisini canlandırdı. 1.88 boyunda oyuncuyu çok isteyen G.Saray'ın ara transfer döneminde harekete geçeceği iddia edildi.

DEĞERİNİ 80'E KATLADI

Son yıllarda muhteşem bir gelişim gösteren 21 yaşındaki futbolcu, 2 senede değerini 80'e katlamayı başardı. 100 bin euro olan piyasa değerini 8 milyona çıkartan Adjetey için G.Saray'ın bu bedeli ödemeye hazır olduğu öğrenildi. Basel'in 2022 yılında Gana'dan renklerine kattığı yıldız futbolcu Avrupa takımlarının da dikkatini çekecek bir performansa imzasını attı. Bu transferde Galatasaray'ın yalnız olmadığı belirtilirken, Okan Buruk'un da genç yıldızı çok istediği ortaya çıktı.

WILFRED SINGO SAĞA GEÇECEK

Adjetey transferinin ocak ayında gerçekleşmesi halinde teknik direktör Okan Buruk, Wilfried Singo'yu sağ beke çekmeyi planlıyor. Adjetey'i ortaya alacak olan başarılı çalıştırıcı savunmadaki fizik gücünü ön plana çıkarmış olacak. Adjetey transferinden sonra Abdülkerim ve Sallai kulübeye geçecek.

SON DAKİKA
