İbre Manuel Akanji'ye döndü

İbre Manuel Akanji'ye döndü

Stoper arayışındaki Galatasaray, Singo’nun maliyetinin yüksek olması nedeniyle rotayı İsviçreli savunmacıya çevirdi. Deneyimli oyuncu için Manchester City ile el sıkışıldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
İbre Manuel Akanji'ye döndü

Galatasaray kalecinin yanı sıra stoper transferine odaklandı. Monaco'da forma giyen Wilfried Singo'nun bonservisinin 40 milyon euroyu bulması nedeniyle bu transferde geri adım atan sarı-kırmızılılar rotayı Manuel Akanji'ye çevirdi. İsviçreli stoper için Manchester City ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı yönetim deneyimli savunmacıyı ikna etmek için çaba sarf ediyor. 30 yaşındaki futbolcunun yıllık 6.5 milyon euro maaş ve 4 yııllık sözleşme talep ettiği belirtildi.

PEP GUARDIOLA'DAN AÇIK KAPI

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ın renklerine bağlamak için için uğraş sarf ettiği Manuel Akanji ile ilgili açıklama yaptı. Transfer için açık kapı bırakan deneyimli İspanyol teknik adam, "Manuel Akanji ve Savinho'nun transferi konusunda bir şey bilmiyorum. Onlar bizim oyuncularımız ve ne olacağını göreceğiz. Sanırım bir şeyler olacak, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI

Piyasa değeri 28 milyon euro olan 30 yaşındaki savunmacı için toplam 42.2 milyon euro bonservis bedeli ödendi. M.City formasıyla 136 maçta forma şansı bulan Akanji ayağı temiz, atletik ve süratli bir oyuncu. Hem sağ bek hem de stoper bölgesinde oynayabiliyor. Üçlü ve dörtlü savunma kurgusunda görev alabiliyor. Futbol kariyerinde 447 karşılaşmaya çıkan Akanji, 17 kez gol katkısı yaptı.

TRANSFERDE ALMAN RAKİP

Bundesliga'nın köklü kulübü Bayer Leverkusen'in de Manuel Akanji'yi renklerine bağlamak için uğraş sarf ettiği öğrenildi. Ancak Alman ekibinin önerdiği yıllık ücretin sarı-kırmızılıların çok altında olduğu aktarıldı. Galatasaray yönetimi teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği yıldız futbolcunun transferini bitirmek için tüm imkanlarını seferber etti. Oyuncu yıllık maaş konusunda ikna edildiği takdirde imzalar atılacak.

