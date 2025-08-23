Galatasaray'dan dikkat çeken Fenerbahçe kararı! Artık transferler...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Geçen sezon Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro'ya Benfica'ya satan Galatasaray, sözleşmeye milli oyuncunun Türkiye'ye dönüşüyle ilgili özel madde koydurmadı. Kerem de Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirmeye karar verdi.