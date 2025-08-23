CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan dikkat çeken Fenerbahçe kararı! Artık transferler...

Galatasaray'dan dikkat çeken Fenerbahçe kararı! Artık transferler...

Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satarken sözleşmesine 'Türkiye'ye dönemez' maddesi koydurmaması pişmanlığa sebep olurken sarı-kırmızılıların Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün olası ayrılığında sözleşmeye bu konuda özel bir maddeyi muhakkak ekletmek istediği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan dikkat çeken Fenerbahçe kararı! Artık transferler...

Geçen sezon Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro'ya Benfica'ya satan Galatasaray, sözleşmeye milli oyuncunun Türkiye'ye dönüşüyle ilgili özel madde koydurmadı. Kerem de Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirmeye karar verdi.

Galatasaray'dan dikkat çeken Fenerbahçe kararı! Artık transferler...

Bu gelişme, sarı-kırmızılı kulübün bundan sonra yapacağı oyuncu satışlarının tamamında yol haritası olacak uygulamayı da beraberinde getirdi.

Galatasaray'dan dikkat çeken Fenerbahçe kararı! Artık transferler...

OSIMHEN İÇİN NAPOLI AYNISINI YAPTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekibi NEOM'un 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Barış Alper Yılmaz, Premier Lig kulüplerinin takip ettiği Gabriel Sara ve Avrupa'da piyasası olan Yunus Akgün gibi isimlere Fenerbahçe kapısı kapatılacak. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki dönemde yıldız oyuncularını sattığı kulüplere "Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynayamaz'' şartını kabul ettirecek.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan dikkat çeken Fenerbahçe kararı! Artık transferler...

Yönetim, Victor Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katarken Napoli kulübünün direttiği ilk 2 yıl için geçerli "İtalya'ya satılamaz" maddesini onaylayarak transferi gerçekleştirmişti.

Barış Alper Yılmaz'a yeni teklif!
Alvarez bitti, sıra onda!
DİĞER
Fenerbahçe’yi üzecek haber! Kerem Aktürkoğlu için flaş karar
Tel Aviv'de sirenler çalıyor! Yemen İsrail'e füze ateşledi | Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı
İşte G.Saray'da Ederson’un alternatifi!
F.Bahçe sezonun ilk 3 puanı için Kadıköy'de!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rıdvan Yılmaz İstanbul'a geldi! Rıdvan Yılmaz İstanbul'a geldi! 00:45
Barış Alper'e yaylım ateşi! Barış Alper'e yaylım ateşi! 00:45
Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı? Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı? 00:45
Göztepe deplasmanda güldü! Göztepe deplasmanda güldü! 00:45
Bruno Lage’dan Kerem açıklaması! Bruno Lage’dan Kerem açıklaması! 00:45
G.Saray Pavard'da sona yaklaştı! G.Saray Pavard'da sona yaklaştı! 00:45
Daha Eski
Beşiktaş’tan Emerson Palmieri hamlesi! Beşiktaş’tan Emerson Palmieri hamlesi! 00:45
Beşiktaş'tan stopere yeni aday! Beşiktaş'tan stopere yeni aday! 00:44
Akanji transferinde sıcak gelişme! Akanji transferinde sıcak gelişme! 00:44
Barış Alper'in menajeri: Teklif gelirse önünü kapatmayacağız denmişti! Barış Alper'in menajeri: Teklif gelirse önünü kapatmayacağız denmişti! 00:44
G.Saray'dan ayrılacak mı? Lemina'dan açıklama geldi! G.Saray'dan ayrılacak mı? Lemina'dan açıklama geldi! 00:44
Tayfur Bingöl Süper Lig ekibinde! Tayfur Bingöl Süper Lig ekibinde! 00:44