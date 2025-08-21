HaberlerGalatasaray TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray’ın Costa teklifi! Porto’ya dev rakam önerildi
TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray’ın Costa teklifi! Porto’ya dev rakam önerildi
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, kaleci transferinde büyük bir adım attı. Sarı-kırmızılılar, Porto'nun başarılı file bekçisi Diogo Costa için resmi teklifini iletti. İşte Galatasaray'ın önerdiği o dev rakam… (GS spor haberleri)
Uzun süredir devam eden uğraşlara rağmen henüz kaleci transferini bitiremeyen Galatasaray'da büyük bir hareketlilik var. Listenin ilk sırasında yer alan Ederson'la anlaşan ancak Manchester City'nin inadını bir türlü kırmayı başaramayan Sarı-Kırmızılılarda alternatif isimlerle ilgili temaslar hız kazandı.
Yönetimin sürpriz bir şekilde gündemine aldığı Diogo Costa için yaptığı teklif de ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre Porto'ya 10 milyon euro kiralama ve 20 milyon euro zorunlu satın alma şartı içeren teklif sunuldu.
Ancak Portekiz basını, Diego Costa için istenen rakamın 60 milyon euro olduğunu ve Porto'nun pazarlığa yanaşmadığını yazdı.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.