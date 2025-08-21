TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray’ın Costa teklifi! Porto’ya dev rakam önerildi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Uzun süredir devam eden uğraşlara rağmen henüz kaleci transferini bitiremeyen Galatasaray'da büyük bir hareketlilik var. Listenin ilk sırasında yer alan Ederson'la anlaşan ancak Manchester City'nin inadını bir türlü kırmayı başaramayan Sarı-Kırmızılılarda alternatif isimlerle ilgili temaslar hız kazandı.

Yönetimin sürpriz bir şekilde gündemine aldığı Diogo Costa için yaptığı teklif de ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre Porto'ya 10 milyon euro kiralama ve 20 milyon euro zorunlu satın alma şartı içeren teklif sunuldu.