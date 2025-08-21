CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray’ın Costa teklifi! Porto’ya dev rakam önerildi

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray’ın Costa teklifi! Porto’ya dev rakam önerildi

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, kaleci transferinde büyük bir adım attı. Sarı-kırmızılılar, Porto'nun başarılı file bekçisi Diogo Costa için resmi teklifini iletti. İşte Galatasaray'ın önerdiği o dev rakam… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray’ın Costa teklifi! Porto’ya dev rakam önerildi

Uzun süredir devam eden uğraşlara rağmen henüz kaleci transferini bitiremeyen Galatasaray'da büyük bir hareketlilik var. Listenin ilk sırasında yer alan Ederson'la anlaşan ancak Manchester City'nin inadını bir türlü kırmayı başaramayan Sarı-Kırmızılılarda alternatif isimlerle ilgili temaslar hız kazandı.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray’ın Costa teklifi! Porto’ya dev rakam önerildi

Yönetimin sürpriz bir şekilde gündemine aldığı Diogo Costa için yaptığı teklif de ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre Porto'ya 10 milyon euro kiralama ve 20 milyon euro zorunlu satın alma şartı içeren teklif sunuldu.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray’ın Costa teklifi! Porto’ya dev rakam önerildi

Ancak Portekiz basını, Diego Costa için istenen rakamın 60 milyon euro olduğunu ve Porto'nun pazarlığa yanaşmadığını yazdı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray’ın Costa teklifi! Porto’ya dev rakam önerildi

Bir başka iddiaya göre ise Galatasaray 25 yaşındaki file bekçisine 8 milyon euro maaş önerdi. Yönetim, 1 hafta içinde kaleci transferini bitirmeyi hedefliyor.

Talisca'dan transfer iddialarına yanıt!
Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama!
DİĞER
'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül vermeye doymuyor! Kıyasıya yarış devam ediyor
Kripto baronu İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti! İçer'in karanlık ağı
G.Saray'ın Barış Alper planı! Takımda kalırsa...
Jose Mourinho: Maçı bir takım kazanmak istedi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama! Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama! 01:06
Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması! Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması! 01:06
Jose Mourinho: Maçı bir takım kazanmak istedi! Jose Mourinho: Maçı bir takım kazanmak istedi! 01:06
Kanarya tur umutlarını Portekiz'e bıraktı Kanarya tur umutlarını Portekiz'e bıraktı 01:06
F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! 01:06
Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt! Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt! 01:06
Daha Eski
Rui Costa’dan F.Bahçe'ye şok! Rui Costa’dan F.Bahçe'ye şok! 01:06
F.Bahçe'nin maç sayfasında Icardi-Kerem detayı! F.Bahçe'nin maç sayfasında Icardi-Kerem detayı! 01:06
Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği! Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği! 01:05
Ederson için G.Saray'dan yeni teklif! Ederson için G.Saray'dan yeni teklif! 01:05
F.Bahçe tribünlerinden Filistin’e destek F.Bahçe tribünlerinden Filistin’e destek 01:05
G.Saray'dan Rabiot bombası! G.Saray'dan Rabiot bombası! 01:05