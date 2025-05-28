GALATASARAY HABERİ | Alvaro Morata'dan depresyon açıklaması! "Devam edemeyeceğimi söyledim"
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralık olarak renklerine bağladığı Alvaro Morata, yakın zamanda yayınlanacak olan belgeseli için İspanyol basınına konuştu. Morata'nın bir dönem yaşadığı depresyon ile ilgili samimi itirafları dikkat çekti. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri
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"DEVAM EDEMEYECEĞİMİ SÖYLEDİM"
İspanya'da faaliyet gösteren Movistar'a konuşan Morata, "Yaşadıklarıma dayanamayıp eşime, arkadaşlarıma, aileme, antrenörlerime ve takım arkadaşlarıma telefona açtım ve hepsine iyi olmadığımı, çok ciddi bir sorunum olduğunu ve devam edemeyeceğimi söyledim." dedi.
"KARANLIKTAN ÇIKIP ŞAMPİYON OLDUM"
O zorlu dönemde başta Diego Simeone, Rodri ve Carvajal olmak üzere kendisine destek olan isimlerden de bahseden tecrübeli futbolcu, "Ne olduğunu anlayamıyordum ama en karanlık yerden çıkıp Avrupa Şampiyonu oldum. Destek veren herkese teşekkür ederim. Bu konuyu konuşmak beni güçlendiriyor." diyerek teşekkür etti.
"BELKİ ELEŞTİRİLECEĞİM AMA..."
Aynı süreçten geçen ve destek almaktan çekinen insanlar olduğunu belirten Morata, "Dünyadaki tüm güzelliklere sahip olabiliriz ama zihnimizin kontrol edemediğimiz bir yanı var. Umarım bu sözlerim, insanların sorunları hakkında konuşmalarına ve onlarla yüzleşmekten korkmamalarına yardımcı olur." dedi.
Alvaro'nun katıldığı programdaki bu ifadeleri kısa süre içerisinde gündem oldu ve İspanyol oyuncu, oluşturmaya çalıştığı farkındalık sebebiyle takdir topladı.
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