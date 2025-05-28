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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ | Alvaro Morata'dan depresyon açıklaması! "Devam edemeyeceğimi söyledim"

GALATASARAY HABERİ | Alvaro Morata'dan depresyon açıklaması! "Devam edemeyeceğimi söyledim"

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralık olarak renklerine bağladığı Alvaro Morata, yakın zamanda yayınlanacak olan belgeseli için İspanyol basınına konuştu. Morata'nın bir dönem yaşadığı depresyon ile ilgili samimi itirafları dikkat çekti. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 12:07
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
GALATASARAY HABERİ | Alvaro Morata'dan depresyon açıklaması! "Devam edemeyeceğimi söyledim"

Galatasaray'ın ara transfer döneminde satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı yıldız oyuncu Alvaro Morata, hayatını anlatan belgeselin çıkışından hemen önce samimi itiraflarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ | Alvaro Morata'dan depresyon açıklaması! "Devam edemeyeceğimi söyledim"

Bir dönem yaşadığı psikolojik sorunları aynı süreçlerden geçen diğer insanlara yardımcı olma amacıyla basına duyurma kararı alan Morata, depresyonda olduğu dönemlerle ilgili konuştu.

GALATASARAY HABERİ | Alvaro Morata'dan depresyon açıklaması! "Devam edemeyeceğimi söyledim"

İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin İspanyol basınından derlediği o haber...

GALATASARAY HABERİ | Alvaro Morata'dan depresyon açıklaması! "Devam edemeyeceğimi söyledim"

"DEVAM EDEMEYECEĞİMİ SÖYLEDİM"

İspanya'da faaliyet gösteren Movistar'a konuşan Morata, "Yaşadıklarıma dayanamayıp eşime, arkadaşlarıma, aileme, antrenörlerime ve takım arkadaşlarıma telefona açtım ve hepsine iyi olmadığımı, çok ciddi bir sorunum olduğunu ve devam edemeyeceğimi söyledim." dedi.

GALATASARAY HABERİ | Alvaro Morata'dan depresyon açıklaması! "Devam edemeyeceğimi söyledim"

"KARANLIKTAN ÇIKIP ŞAMPİYON OLDUM"

O zorlu dönemde başta Diego Simeone, Rodri ve Carvajal olmak üzere kendisine destek olan isimlerden de bahseden tecrübeli futbolcu, "Ne olduğunu anlayamıyordum ama en karanlık yerden çıkıp Avrupa Şampiyonu oldum. Destek veren herkese teşekkür ederim. Bu konuyu konuşmak beni güçlendiriyor." diyerek teşekkür etti.

GALATASARAY HABERİ | Alvaro Morata'dan depresyon açıklaması! "Devam edemeyeceğimi söyledim"

"BELKİ ELEŞTİRİLECEĞİM AMA..."

Aynı süreçten geçen ve destek almaktan çekinen insanlar olduğunu belirten Morata, "Dünyadaki tüm güzelliklere sahip olabiliriz ama zihnimizin kontrol edemediğimiz bir yanı var. Umarım bu sözlerim, insanların sorunları hakkında konuşmalarına ve onlarla yüzleşmekten korkmamalarına yardımcı olur." dedi.

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