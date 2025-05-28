GALATASARAY HABERİ | Alvaro Morata'dan depresyon açıklaması! "Devam edemeyeceğimi söyledim"

"DEVAM EDEMEYECEĞİMİ SÖYLEDİM" İspanya'da faaliyet gösteren Movistar'a konuşan Morata, "Yaşadıklarıma dayanamayıp eşime, arkadaşlarıma, aileme, antrenörlerime ve takım arkadaşlarıma telefona açtım ve hepsine iyi olmadığımı, çok ciddi bir sorunum olduğunu ve devam edemeyeceğimi söyledim." dedi.

"KARANLIKTAN ÇIKIP ŞAMPİYON OLDUM" O zorlu dönemde başta Diego Simeone, Rodri ve Carvajal olmak üzere kendisine destek olan isimlerden de bahseden tecrübeli futbolcu, "Ne olduğunu anlayamıyordum ama en karanlık yerden çıkıp Avrupa Şampiyonu oldum. Destek veren herkese teşekkür ederim. Bu konuyu konuşmak beni güçlendiriyor." diyerek teşekkür etti.