Osimhen’den 5. yıldız paylaşımı!
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'ın golcü ismi Victor Osimhen, sosyal medya hesabından 5. yıldız vurgusu yaptığı dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Nijeryalı futbolcunun bu paylaşımı, Galatasaraylı futbolseverler tarafından yoğun ilgi gördü ve yorum yağmuruna tutuldu. (GS spor haberleri)
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Osimhen'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken taraftarlardan da yoğun ilgi gördü.
Galatasaray'da bu sezon 40 maçta görev alan Osimhen, takımına 36 gol, 8 asistlik katkı verdi.
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