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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray yönetiminde prim kararı! Çifte kupa gelirse...

Galatasaray yönetiminde prim kararı! Çifte kupa gelirse...

Süper Lig'de son 6 maça 5 puan farkla lider giren, kupada da finale kalan Galatasaray'da yönetim prim jestine hazırlanıyor. Yönetim sezonun çifte kupayla tamamlanmasıyla birlikte primlere zam yapma kararı aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 10:15
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Galatasaray yönetiminde prim kararı! Çifte kupa gelirse...

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği üst üste 4 galibiyetle çifte şampiyonluğa gözünü diken Galatasaray'da yönetim kesenin ağzını açtı.

Galatasaray yönetiminde prim kararı! Çifte kupa gelirse...

Bu kritik süreçte futbolcuların alacaklarını düzenli ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, geçen ay borçsuzluk kağıdını FIFA'ya yollamıştı.

Galatasaray yönetiminde prim kararı! Çifte kupa gelirse...

Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, geçen sezon 5 milyon dolar olan şampiyonluk primine zam yapma kararı aldı.

Galatasaray yönetiminde prim kararı! Çifte kupa gelirse...

Teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular, Süper Lig şampiyonluğunu bir de Türkiye Kupası ile taçlandırırsa yaklaşık 300 milyon TL primle ödüllendirilecek.

Galatasaray yönetiminde prim kararı! Çifte kupa gelirse...

Kupada finale yükselen Galatasaray'a 5. yıldız için kalan 6 maçta 1 yenilgi, 1 beraberlik hakkı bulunuyor.

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