Galatasaray yönetiminde prim kararı! Çifte kupa gelirse...
Süper Lig'de son 6 maça 5 puan farkla lider giren, kupada da finale kalan Galatasaray'da yönetim prim jestine hazırlanıyor. Yönetim sezonun çifte kupayla tamamlanmasıyla birlikte primlere zam yapma kararı aldı. İşte detaylar...
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Teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular, Süper Lig şampiyonluğunu bir de Türkiye Kupası ile taçlandırırsa yaklaşık 300 milyon TL primle ödüllendirilecek.
Kupada finale yükselen Galatasaray'a 5. yıldız için kalan 6 maçta 1 yenilgi, 1 beraberlik hakkı bulunuyor.
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