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Haberler Galatasaray Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Reeder Samsunspor'a konuk olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 09:17
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Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 71 puan topladı. Geçen haftayı bay geçen "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.

Süper Lig'deki 29 maçında 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

BU SEZON LİGDE SADECE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi.

Galatasaray, söz konusu maça kadar ligde 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti.

SON 10 RESMİ MÜSABAKADA 4 GALİBİYET ÇIKARABİLDİ

Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakanın sadece 4'ünü kazanabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 kaybettikleri karşılaşmayla başlayan süreçte 10 maça çıktı. Galatasaray, söz konusu periyotta 6 Süper Lig, 2'şer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı.

"Cimbom", bu müsabakalarda dörder galibiyet ve beraberlik yaşarken, 2 maçta da mağlup oldu.

FRANKOWKSI, MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart cezalısı Przemyslaw Frankowski'den yararlanamayacak.

Son olarak 2-1 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasında 36. dakikada kırmızı kart gören 29 yaşındaki Polonyalı savunma oyuncusu, yarınki karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da 4 futbolcu Samsunspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Roland Sallai, yarın sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Sipay Bodrum FK müsabakasında oynayamayacak.

EN BÜYÜK GOL UMUDU OSIMHEN

Sarı-kırmızılı ekibin yarınki müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak.

Bu sezon 23 Süper Lig maçında 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor.

Son 4 lig maçında 6 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, yarınki maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol attı.

Galatasaray'da Osimhen'i ligde 10 gol atan Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor'da olmak üzere ligde 9 golü bulunan Ahmed Kutucu ve 6 golü olan Yunus Akgün takip ediyor.

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