Aynı sistemle devam

Galatasaray sezona 4'lü savunma dizilimiyle başlamasına rağmen sonrasında 3'lü savunmaya dönmüş ve 3-4-1-2'yle uzun süre sahada yer almıştı. Ancak üst üste yaşanan olumsuzlukların ardından tecrübeli çalıştırıcı yeniden 4'lü savunmaya dönmüştü. Özellikle Alanyaspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında iyi oyunla alınan 6 puan sonrasında Buruk, sezonun geri kalanını 4'lü savunma dizilimiyle tamamlamaya karar verdi.

Okan Buruk, sakatlık ve cezalar olmadıktan sonra ilk 11'ini değiştirmeyecek. Aslında dizilim 4-2-3- 1 gibi gözükse de Buruk, 4-4-2 olarak takımını sürmeye devam edecek. Eren, Abdülkerim, Davinson ve Frankowski geride, ortada Yunus, Barış, Torreira ve Sara, ileri uçta Osimhen ile Morata bundan sonra değişmez olacak. Teknik direktör Okan Buruk, milli arada takım içindeki uyumu artırmak için daha sık çalışmalar yapacak.