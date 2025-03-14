Ben bir aslanım

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Victor Osimhen, vatandaşı eski futbolcu John Obi Mikel'e sarı-kırmızılılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bir dönem ülkemizde Trabzonspor forması da giyen Chelsea'nin efsanesine Türkiye ziyaretinde konuşan Osimhen, G.Saray'a transferinin çok kolay gerçekleştiğini söyledi. Kendisini kulübün simgesi olan Aslan'a benzettiğini belirten Victor Osimhen şu ifadeleri kullandı: "G.Saray'ın sembolü aslan. Ben de kendimi bu kategoride görüyorum. Oyun tarzım ve hayatta kalma mücadelem açısından. Burası harika bir kulüp dünyanın en büyük kulüplerinden birisi.

FİLM SAHNESİ GİBİYDİ

Galatasaray Türkiye'nin en büyük takımı. Burada harika hissediyorum. Buraya gelişim beklentilerimi bile aştı. Havalimanından itibaren gördüğüm ilgi ve yaşadıklarım inanılmazdı. Bu kulübün taraftarlar için bir takımdan fazlası olduğu belli oluyor. Burada olduğum için ayrıcalıklı hissediyorum. Napoli'den ayrıldığımda uçağın taraftarlar tarafından takip edildiğini bilmiyordum. Bu benim için yeni bir deneyimdi. Sabah saat 3'te bu kadar kişinin beni karşılayacağını bilmiyordum. Dürüst olmak gerekirse çok etkilendim. Benim için film sahnesi gibiydi. Otelime kadar bana eşlik ettiler. Bazıları benimle birlikte aynı otelde kaldılar."

TEKLİFİ HEMEN KABUL ETTİM

Çoğu taraftar bana 'Senin buraya geleceğine inanmıyorduk' dedi. Ama benim için buraya gelmek kolay oldu. Zaten gelmeden önce G.Saray'ın maçlarını izliyordum. Mertens ile çok yakınım. Okan Buruk bana hedefler ve projeleri anlattı. Aynı düşünce yapısına sahibiz. Bu teklifi kabul etmek kolay oldu.

OKAN BURUK BENİ ARADI

Okan Buruk'tan bir telefon almadan önce onların Young Boys maçını izlemiştim. Burada oynayan bazı oyuncular benim idolüm olan oyuncular. Okan Buruk'un büyük bir rolü oldu. Eğer gelmemi isterlerse bunun mümkün olup olmadığını sordu. Bana projeden bahsetti. Henüz para konusuna bile gelmemiştik. Oyuna olan tutkusunu anladım. Zaten o da bu kulüp için oynamış ve başarılar kazanmış birisi. Onunla konuştukça ilgim daha da arttı. 'Tamam, bu işi bitirelim' dedim. Sonra bana 'Ciddi misin?' dedi. Sonra başkan yardımcılarından biri telefon açtı. Ben de 'Siz hazırsanız ben de hazırım' dedim. Sabah saat 10'da özel bir jet hazırlandı. Çok özel bir andı.

TOTTENHAM'A 5 ATABİLİRDİM

Tottenham karşılaşmasında 5 gol atabilirdim ama sadece 2 gol atabildim. Bu yüzden memnun değildim ama sonuçta kazandık önemli olan bu. Sonra eve gidip özeti izledim ve eksiklerimi gördüm. Bu yüzden kendimi geliştirip en iyilerden birisi oldum. Hala kendimi geliştireceğim çok şey var.

MERTENS ÇOK DESTEK OLDU

Mertens her zaman bana ağabey gibi davrandı. O, eşi ve tüm ailesi beni Napoli ve İstanbul'da hep destekledi. Bazen moralim bozulduğunda gelip bana destek verirdi. Mertens'le oynamayı seviyorum ve topu nereye atması gerektiğini biliyor. Saha dışında da çok iyi bir insan.

BURADA ÇAYA ALIŞTIM

Soyunma odasına girdiğimden beri bana yapılan karşılama her yerden daha fazla evimde hissettirdi. Ailem ve arkadaşlarım da burayı sevdi. Türk yemekleri de harika. Çok sık çay içiyorum. Çaya ailemle birlikte burada başladım gerçekten çok içiyorum.

ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM

Geliştirmemiz gereken çok şey var ama bu takımın kalitesini kimse inkar edemez. Unutulmaması gereken bir şey var: İcardi sezonun kalanında sakat. Gerçekten güçlü bir kadromuz var. Herkes için savaşıyorum tek istediğim şey takımın kazanması. G.Saray ile şampiyon olmak istiyorum. Arka arkaya şampiyon olmak çok önemli. Takımda en mutlu olan kişi ben olacağım. Unutulmaz bir an olacak. Bence bazı insanlara kanıtlamam gereken şeyler var. Benim için kişisel bir mesele.

GOL ATAMASAM BİLE SAVAŞIRIM

Sezon öncesi benim açımdan çok iyi geçmedi. Napoli'de kaos vardı. Kulüp ve takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Gol atamasam bile onlar için savaşabilirim. Benim için önemli olan kazanmak. Sezonun geri kalanı heyecanla bekliyorum. Çoğu zaman kaçırdığım pozisyonlar oluyor ama bazen de inanılmaz goller atıyorum.